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NBA》戴維斯轉隊首秀砍26分16籃板3火鍋！寫神獸紀錄卻提前傷退

2025/02/09 07:52

戴維斯。（今日美國）戴維斯。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕明星長人戴維斯（Anthony Davis）日前透過震撼世人的交易從湖人轉戰獨行俠，今天迎來達拉斯首秀對決火箭，戴維斯繳出26分16籃板的抄優異表現，然而卻在第三節末提前傷退。終場獨行俠以116：105贏球，收下2連勝。

獨行俠日前將隊魂東契奇（Luka Doncic）等人交易至湖人，換來戴維斯與克里斯蒂（Max Christie），此舉也引發不少犢迷心痛與不滿。在比賽開打前，就預計球場外會有抗議活動，也為此加強維安；今天也的確有球迷開卡車繞球場，車上還印有開除總管哈里森（Nico Harrison）與賣掉球隊等標語。

戴維斯。（今日美國）戴維斯。（今日美國）

不過來到達拉斯的戴維斯在昨天記者會上表示，自己能理解球迷的心情，也期盼自己的到來能為球隊帶來希望。今天終於披上獨行俠戰袍出賽，戴維斯上半場就13投9中，繳出24分13籃板5助攻3火鍋。現場轉播單位也指出，戴維斯成為自play-by-play時代（1996-97賽季後），史上第一位半場拿下20分10籃板5助攻3火鍋的球員，也幫助獨行俠取得65：48大幅領先。

然而易籃後，戴維斯手感有些下滑，單節5投僅1中。但更糟糕的還在後頭，在該節最後2分鐘左右，戴維斯突然在森根（Alperen Sangun）切入時「無碰撞」倒地，隨後就退場未再回歸；而火箭也逐漸瞬間將比分追近，決勝節更一度僅讓獨行俠領先4分，好在獨行俠最後又拉出一波6：0攻勢，穩住勝局。

戴維斯今上場31分鐘，18投10中包含三分球2投2中，攻下26分16籃板7助攻3火鍋的全能數據，同樣從湖人賺隊來的克里斯提板凳砍下全隊次高23分，馬歇爾（Naji Marshall）也替補挹注16分，先發的厄文（Kyrie Irving）與K.湯普森（Klay Thompson）各進帳13分。

火箭吞下噩夢6連敗，戰績32勝20敗下滑至西部第4名。此役由中鋒森根30分全場最高，格林（Jalen Green）24分6助攻，A.湯普森（Amen Thompson）20分7籃板5助攻。

戴維斯傷退。（法新社）戴維斯傷退。（法新社）

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