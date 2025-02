NBA》戴維斯轉隊首秀砍26分16籃板3火鍋！寫神獸紀錄卻提前傷退

戴維斯。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕明星長人戴維斯(Anthony Davis)日前透過震撼世人的交易從湖人轉戰獨行俠,今天迎來達拉斯首秀對決火箭,戴維斯繳出26分16籃板的抄優異表現,然而卻在第三節末提前傷退。終場獨行俠以116:105贏球,收下2連勝。

獨行俠日前將隊魂東契奇(Luka Doncic)等人交易至湖人,換來戴維斯與克里斯蒂(Max Christie),此舉也引發不少犢迷心痛與不滿。在比賽開打前,就預計球場外會有抗議活動,也為此加強維安;今天也的確有球迷開卡車繞球場,車上還印有開除總管哈里森(Nico Harrison)與賣掉球隊等標語。

不過來到達拉斯的戴維斯在昨天記者會上表示,自己能理解球迷的心情,也期盼自己的到來能為球隊帶來希望。今天終於披上獨行俠戰袍出賽,戴維斯上半場就13投9中,繳出24分13籃板5助攻3火鍋。現場轉播單位也指出,戴維斯成為自play-by-play時代(1996-97賽季後),史上第一位半場拿下20分10籃板5助攻3火鍋的球員,也幫助獨行俠取得65:48大幅領先。

Anthony Davis finished the first half with 24 points (9-13 FG, 2-2 3FG, 4-6 FT), 13 rebounds, 5 assists and 3 blocks.



He is the first player in the play-by-play era (since 1996-97) to record at least 20 points, 10 rebounds, 5 assists and 3 blocks in a half. pic.twitter.com/Usoe7nrYZn