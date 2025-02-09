晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》恐怖湖人來了！「鄉村曼巴」生涯新高45分 5連勝衝上西部第4

2025/02/09 09:07

湖人5連勝。（法新社）湖人5連勝。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕湖人今在詹姆斯（LeBron James）因傷缺陣，東契奇（Luka Doncic）也尚未復出的情況下，靠著「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves）轟下生涯新高45分，終場以124：117力退溜馬，勇奪5連勝。

詹姆斯今日因左腳踝痠痛高掛免戰牌，這是他本季第4度缺陣，東契奇則預計在後天與爵士之戰迎來加盟湖人首秀。

里維斯此役代班球隊一哥，首節就進帳14分，加上文森（Gabe Vincent）的亮眼發揮，紫金大軍單節豪取44分，建立多達22分的領先優勢。次節，溜馬雖然展開反攻，不過湖人依然保持雙位數分差，以66：50進入中場休息。

易籃後，溜馬靠著西亞卡姆（Pascal Siakam）單節10分帶動下，第三節打出34：28攻勢，持續縮小分差，三節打完雙方僅剩10分差距。

里維斯。（美聯社）里維斯。（美聯社）

來到決勝節，湖人里維斯連續輸出三分火力，幫助球隊穩住陣腳，這節里維斯上演個人秀拿下14分，剛加入球隊的古德溫（Jordan Goodwin）也有單節10分出色發揮，兩人聯手擋下溜馬反撲，帶領湖人收勝。

湖人豪取一波5連勝，目前戰績31勝19敗，衝上西部第4。里維斯攻下生涯新高45分，另有7籃板、7助攻，八村壘24分、9籃板，文森進帳12分。

溜馬方面，西亞卡姆23分、6籃板，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）19分、9助攻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中