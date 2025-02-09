NBA》恐怖湖人來了！「鄉村曼巴」生涯新高45分 5連勝衝上西部第4

湖人5連勝。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕湖人今在詹姆斯（LeBron James）因傷缺陣，東契奇（Luka Doncic）也尚未復出的情況下，靠著「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves）轟下生涯新高45分，終場以124：117力退溜馬，勇奪5連勝。

詹姆斯今日因左腳踝痠痛高掛免戰牌，這是他本季第4度缺陣，東契奇則預計在後天與爵士之戰迎來加盟湖人首秀。

請繼續往下閱讀...

里維斯此役代班球隊一哥，首節就進帳14分，加上文森（Gabe Vincent）的亮眼發揮，紫金大軍單節豪取44分，建立多達22分的領先優勢。次節，溜馬雖然展開反攻，不過湖人依然保持雙位數分差，以66：50進入中場休息。

易籃後，溜馬靠著西亞卡姆（Pascal Siakam）單節10分帶動下，第三節打出34：28攻勢，持續縮小分差，三節打完雙方僅剩10分差距。

里維斯。（美聯社）

來到決勝節，湖人里維斯連續輸出三分火力，幫助球隊穩住陣腳，這節里維斯上演個人秀拿下14分，剛加入球隊的古德溫（Jordan Goodwin）也有單節10分出色發揮，兩人聯手擋下溜馬反撲，帶領湖人收勝。

湖人豪取一波5連勝，目前戰績31勝19敗，衝上西部第4。里維斯攻下生涯新高45分，另有7籃板、7助攻，八村壘24分、9籃板，文森進帳12分。

溜馬方面，西亞卡姆23分、6籃板，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）19分、9助攻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法