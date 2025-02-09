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MLB》加入道奇奪生涯首冠後退休！34歲4屆金手套外野手找到新工作

2025/02/09 08:35

基爾梅爾。（資料照）基爾梅爾。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕隨道奇奪下世界大賽冠軍後，34歲金手套外野手基爾梅爾（Kevin Kiermaier）宣布退休，但在放下手中的球棒與手套後，基爾梅爾馬上找到新工作，將重返前東家藍鳥，擔任球隊特別助理。

基爾梅爾2024年季中從藍鳥轉戰道奇，加入道奇後在例行賽出賽34場，敲1轟、有8分打點，打擊率0.203，他在季後賽上場機會不多，僅出賽4場、合計2打數未敲安，並未在世界大賽亮相，不過仍隨道奇奪下生涯首座世界大賽冠軍。

儘管卸下球員身分，但基爾梅爾還是沒有離開棒球。根據大聯盟官網藍鳥記者馬瑟森（Keegan Matheson）報導，基爾梅爾將以特別助理的身分加入前東家藍鳥。「我以前總是跟隊友開玩笑說，自己將來會當特別助理。」基爾梅爾說道，「這是我一聲夢寐以求的工作，我已經迫不及待想開始了。」

基爾梅爾將會協助藍鳥隊的外野手訓練，並從下週春訓立刻正式上工。除了少數新面孔以外，基爾梅爾幾乎認識球隊裡所有人，儘管在去年交易大限前被送往道奇，但他仍與藍鳥高層保持聯繫，表明他想為藍鳥工作的決心，「讓我成為『外野悄悄話大師』吧！」

基爾梅爾12年大聯盟生涯累積1159場出賽，效力過光芒、藍鳥與道奇，敲出905安、包括95轟，進帳378分打點，打擊三圍.246/.304/.402，攻擊指數0.706，跑出132盜，拿過4座金手套。

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