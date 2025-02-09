MLB》「除非你是索托或大谷翔平...」 331轟重砲談自由市場的黑暗面

索托與大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕少年強打索托（Juan Soto）與日本二刀流巨星大谷翔平，近2年在自由市場上都簽下破紀錄大約。不過生涯331轟的37歲前明星重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）卻認為，自由市場並非想像中如此美好。

近期在《紐約郵報》節目「The Show」中，馬丁尼茲接受資深記者海曼（Jon Heyman）訪問時表示：「除非你是像索托或大谷翔平這樣的球員，屬於站在巔峰的菁英級別，那自由市場對你來說就會像是迪士尼樂園那樣美好；但如果不是，那就會是場艱辛的戰鬥。」

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馬丁尼茲在2023年於道奇出113場就敲出33轟、103分打點，攻擊指數0.893創2019年後新高，然而休季卻等了好久才找到新東家，以1年1200萬美元短約加盟大都會。此休季再度成為自由球員的他，至今仍在市場上待價而沽。對此馬丁尼茲特別有感觸，「當你看到那些能力不如你、但薪資卻遠高於你的球員時，確實會有些傷自尊。」

索托在此休季與大都會簽下15年7.65億美元天價合約，打破大谷翔平上季與道奇簽下的10年7億美元紀錄。然而進入自由市場並非對所有球員都是正確道路，此休季阿隆索（Pete Alonso）與柏格曼（Alex Bregman）恐怕就是典型範例，阿隆索最終僅以2年5400萬美元重返大都會，而柏格曼到現在仍乏人問津。

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