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NFL》老鷹阻止酋長3連霸好消息！明星防守悍將超級盃前夕及時復出

2025/02/09 10:25

葛拉漢。（資料照）葛拉漢。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第59屆超級盃將於台灣時間明天早上7點30分全面開打，費城老鷹誓言湔雪前恥，更要阻止衛冕軍堪薩斯酋長締造史無前例的3連霸。今傳出好消息，36歲明星防守邊鋒葛拉漢（Brandon Graham）將傷癒復出。

根據《ESPN》報導，老鷹今天正式從傷兵名單中啟用葛拉漢。去年11月底，葛拉漢在對上洛杉磯公羊的比賽中遭遇肱三頭肌撕裂傷，並在賽後宣布自己將缺席本季剩餘賽事。不過葛拉漢也一直在進行復健，近幾週他也向隊友透露，如果老鷹打進超級盃，他有機會回歸。

葛拉漢生涯出賽206場例行賽為隊史最多，累積76.5次擒殺位居隊史第三。葛拉漢更曾在第52屆超級盃時的最後關鍵時刻，成功擒殺傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）並迫使他掉球，幫助老鷹擊敗新英格蘭愛國者，奪下隊史首座超級盃冠軍。

現年36歲的葛拉漢曾在球季開打前，暗示自己可能在本季結束後退休，不過他在受傷前11場比賽貢獻3.5次擒殺，還有7次QB Hits（衝擊四分衛），因此近期也不排除再戰生涯第16個賽季。但如果老鷹能在明天打敗酋長，這或許將會是葛拉漢生涯最完美的結局。

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