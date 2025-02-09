日職》被18歲的菜鳥大谷翔平震撼！前日本火腿隊友回億：怎麼可能...

日本火腿時期的大谷翔平。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流巨星大谷翔平挑戰大聯盟以來，已經創下許多前無古人、後難有來者的史詩紀錄；然而早在日職新秀時期，大谷就已經展現獨特天賦。近日大谷的日本火腿前隊友、現效力軟銀的近藤健介，回憶起自己過去被菜鳥大谷震撼的故事。

2013年是大谷翔平的日職新秀賽季，當時年僅18歲、春訓還在二軍的他，曾短暫加入一軍的訓練行列，並在牛棚進行練投，而大谷的球速讓大他一屆的近藤健介大受衝擊。

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近藤健介在節目上回憶，當時他與鶴岡慎也、大野奨太三人輪流接大谷的球，「鶴桑（鶴岡慎也）說『這傢伙太誇張了』，大野桑（大野奨太）也是這樣的反應。」不過鶴岡慎也與大野奨太過去曾和達比修有同隊過，因此對新人大谷的速球雖然感到驚訝，但仍然能夠冷靜應對。

但對當時的近藤健介來說，看見大谷穩定催出超過150公里的火球，完全是另一回事。他苦笑著回憶道：「我以前根本沒接過這種投手的球，怎麼可能接得到啊？」、「我當時真的快嚇死了，那真的、真的不是普通的球。」

大谷翔平去年在道奇以全職指定打擊身分出賽，締造單季「54轟59盜」的史無前例賽季。今年大谷將重返二刀流身分，目前也持續在春訓基地進行自主訓練，預計有望在5月後就能再次看見「投手大谷」的英姿。

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