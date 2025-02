NBA》班切羅最後24.7秒致勝跳投 領先大半場的馬刺遭魔術逆轉

班切羅今攻下17分,包括在比賽結束前的致勝後仰跳投,幫助魔術奪勝。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕結束客場6連戰,今天回家迎戰馬刺的魔術,無畏對方曾一度取得13分領先,在末節展現韌性發起反攻,並靠著當家一哥班切羅(Paolo Banchero)在剩下24.7秒投進致勝一球,終場以112:111逆轉奪勝,使馬刺吞下近5場第4敗。

馬刺上半場在巴恩斯(Harrison Barnes)砍下6顆三分球攻下18分,以及瓦賽爾(Devin Vassell)與「斑馬」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)的合作下領先魔術,甚至在第3節一度打出7:0攻勢,將分差擴大至13分差,並以88:81進入末節。

然而落後大半場的魔術在第4節吹起反攻號角,靠著布拉克(Anthony Black)單節4投4中,包括2記三分球進帳10分,幫助球隊持續追分,而在比賽剩下24.7秒時,班切羅中距離的後仰跳投再度要回領先,即便溫班亞瑪在最後一波球權時跳投試圖形成準絕殺,但最後打鐵未能得分,讓魔術取得最後的勝利。

PAOLO BANCHERO HITS THE GAME-WINNING BUCKET



He gives Orlando the victory in the final seconds!! pic.twitter.com/HUKWq9SKHH