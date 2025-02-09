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體育 籃球 NBA

NBA》班切羅最後24.7秒致勝跳投 領先大半場的馬刺遭魔術逆轉

2025/02/09 12:28

班切羅今攻下17分，包括在比賽結束前的致勝後仰跳投，幫助魔術奪勝。（法新社）班切羅今攻下17分，包括在比賽結束前的致勝後仰跳投，幫助魔術奪勝。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕結束客場6連戰，今天回家迎戰馬刺的魔術，無畏對方曾一度取得13分領先，在末節展現韌性發起反攻，並靠著當家一哥班切羅（Paolo Banchero）在剩下24.7秒投進致勝一球，終場以112：111逆轉奪勝，使馬刺吞下近5場第4敗。

馬刺上半場在巴恩斯（Harrison Barnes）砍下6顆三分球攻下18分，以及瓦賽爾（Devin Vassell）與「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的合作下領先魔術，甚至在第3節一度打出7：0攻勢，將分差擴大至13分差，並以88：81進入末節。

然而落後大半場的魔術在第4節吹起反攻號角，靠著布拉克（Anthony Black）單節4投4中，包括2記三分球進帳10分，幫助球隊持續追分，而在比賽剩下24.7秒時，班切羅中距離的後仰跳投再度要回領先，即便溫班亞瑪在最後一波球權時跳投試圖形成準絕殺，但最後打鐵未能得分，讓魔術取得最後的勝利。

魔術華格納（Franz Wagner）砍下全場最高33分外加12籃板，布拉克緊隨其後，從板凳出發9投8中攻下20分，班切羅則是挹注17分7籃板6助攻；馬刺部分，瓦賽爾全場14投11中收下全隊最高的25分，巴恩斯進帳21分8籃板，「斑馬」溫班亞瑪繳出18分9籃板外加4次抄截與4次阻攻。

瓦賽爾收馬刺最高25分。（美聯社）瓦賽爾收馬刺最高25分。（美聯社）

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