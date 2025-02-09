NBA》巴特勒勇士首秀拿25分 柯瑞飆34分率隊大逆轉公牛

巴特勒。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天迎來在勇士首秀，他們克服最多24分落後，第3節在柯瑞（Stephen Curry）單節獨攬24分的瘋狂表現下逆轉戰局，他全場攻下34分，加上巴特勒進帳25分，終場以132：111擊退公牛。

勇士日前進行重磅交易迎來「士官長」巴特勒後，今天是他首度為勇士出賽，而他前次出賽為是今年1月22日。

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勇士在首節打完取得34：31領先，次節卻打得荒腔走板，失誤增加命中率也相當差，該節打了6分鐘才拿下3分；反倒是公牛利用身材優勢，猛攻禁區加上外線準頭也夠，半場打完全隊投進11顆三分球，暫時取得69：55領先。

巴特勒今天先發上陣，在上半場僅拿下8分、3助攻，暫時沒有太亮眼表現，柯瑞則是進帳10分。

勇士在第3節一度落後多達24分，但該節後段展開逆襲，柯瑞單節包辦24分，率隊逆轉超前；末節開局輪到巴特勒持續帶隊擴大領先，勇士在取得超過20分領先後，也提早鎖定勝利。

勇士今天5人得分上雙，柯瑞轟進8顆三分球，進帳全場最高34分，巴特勒拿下25分、4助攻，波斯特（Quinten Post）18分。公牛方面，懷特投進6顆三分球，拿下全隊最高27分，布澤利斯（Matas Buzelis）16分次之。

柯瑞防守公牛後衛多桑姆（Ayo Dosunmu）。（美聯社）

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