晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》巴特勒勇士首秀拿25分 柯瑞飆34分率隊大逆轉公牛

2025/02/09 11:42

巴特勒。（法新社）巴特勒。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今天迎來在勇士首秀，他們克服最多24分落後，第3節在柯瑞（Stephen Curry）單節獨攬24分的瘋狂表現下逆轉戰局，他全場攻下34分，加上巴特勒進帳25分，終場以132：111擊退公牛。

勇士日前進行重磅交易迎來「士官長」巴特勒後，今天是他首度為勇士出賽，而他前次出賽為是今年1月22日。

勇士在首節打完取得34：31領先，次節卻打得荒腔走板，失誤增加命中率也相當差，該節打了6分鐘才拿下3分；反倒是公牛利用身材優勢，猛攻禁區加上外線準頭也夠，半場打完全隊投進11顆三分球，暫時取得69：55領先。

巴特勒今天先發上陣，在上半場僅拿下8分、3助攻，暫時沒有太亮眼表現，柯瑞則是進帳10分。

勇士在第3節一度落後多達24分，但該節後段展開逆襲，柯瑞單節包辦24分，率隊逆轉超前；末節開局輪到巴特勒持續帶隊擴大領先，勇士在取得超過20分領先後，也提早鎖定勝利。

勇士今天5人得分上雙，柯瑞轟進8顆三分球，進帳全場最高34分，巴特勒拿下25分、4助攻，波斯特（Quinten Post）18分。公牛方面，懷特投進6顆三分球，拿下全隊最高27分，布澤利斯（Matas Buzelis）16分次之。

柯瑞防守公牛後衛多桑姆（Ayo Dosunmu）。（美聯社）柯瑞防守公牛後衛多桑姆（Ayo Dosunmu）。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中