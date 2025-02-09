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MLB》期盼找回全明星身手！道奇新同學點出去年表現起伏的關鍵

2025/02/09 12:27

康佛托。（資料照）康佛托。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇休季以1年1700萬美元合約簽下外野手康佛托（Michael Conforto），曾在2017年入選明星賽的他近年表現不盡理想，對此康佛托也喊話，希望自己今年能找回全明星身手。

康佛托2015至2021年都效力大都會，2022年因傷整季報銷且未和任何球隊簽約，2023年起與巨人簽下2年3600萬美元合約。但他近2年在巨人表現跟以往在大都會相比有些退步，合計出賽255場，打擊三圍.238/.322/.418，攻擊指數0.740，累積35轟、124分打點。

康佛托近日受訪時表示，道奇打擊教練認為從自己去年的表現，依舊能看見過去的全明星身手，但同時也出現一些低潮，不過教練團有辦法幫助他保持穩定狀態。此外康佛托也提到，去年主、客場表現有所落差，不容忽視。

上季康佛托在客場打擊三圍為.254/.323/.530，敲出17轟、51分打點；但在主場甲骨文球場只有.216//.292/.341、3轟與15打點。康佛托認為，今年來到道奇球場，這是對打者來說相對公平的球場，「當天氣溫暖時球飛得更遠，這也許能讓我的數據有所反彈。」

對於能在道奇球場比賽，康佛托表示非常興奮，「我很期待在這裡打擊，這裡的打者之眼和天氣都很棒，而且我今年終於不用在外野冷得直發抖了！」

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