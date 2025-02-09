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NFL》超級盃勝負成退休與否關鍵！酋長10屆明星近端鋒凱爾西的抉擇

2025/02/09 13:28

凱爾西與流行天后女友泰勒絲（Taylor Swift）。（資料照）凱爾西與流行天后女友泰勒絲（Taylor Swift）。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第59屆超級盃將於明天台灣時間早上7點30分正式開打，堪薩斯酋長將在今年挑戰史無前例3連霸，陣中10屆明星近端鋒凱爾西（Travis Kelce）也要挑戰個人第4冠，至於已經35歲的他來季是否續戰，可能將在明天過後解答。

凱爾西於2013年選秀第3輪第63順位被酋長相中，2015年至今已連續10年入選職業盃，更有4年入選年度第一隊。在酋長2017年迎來馬霍姆斯（Patrick Mahomes）後，兩人已攜手奪下3座超級盃冠軍，如今更將問鼎第4冠。

不過對於凱爾西來說，明天的超級盃可能將成為他生涯最後一場戰役。NFL知名記者拉波波特（Ian Rapoport）報導，凱爾西預計將在超級盃結束後，花點時間考慮自己的未來，並在美國時間3月12日自由市場開市前做出決定。據了解他想法的消息人士稱，凱爾西的決定，可能取決於明天的勝負。

凱爾西在美國時間2月3日的超級盃開幕之夜記者會中被問及，自己3年之後會身在何處，當時他回答：「希望還能繼續打球，我熱愛這項運動，每天都喜歡來球隊報到，我覺得自己油箱還有很多油。之後再看看吧，我也一直在為未來其他機會做準備，我知道美足生涯總有結束的一天。」

凱爾西在去年超級盃中，累積生涯季後賽第165次接球，打破名人堂外接手萊斯（Jerry Rice）紀錄，與馬霍姆斯更聯手拿下16次達陣，超越傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）與近端鋒葛朗科斯基（Rob Gronkowski），成為季後賽史上最強二人組。

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