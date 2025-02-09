加勒比海大賽》39歲前兄弟洋投展壓制力！多明尼加完封勝墨西哥奪冠

多明尼加完封勝墨西哥，在加勒比海大賽奪冠。（取自LasMayores X）

〔記者林宥辰／綜合報導〕第67屆加勒比海大賽，昨天冠軍戰由艾斯科吉多獅子隊（Leones Del Escogido）代表的多明尼加，出戰地主哈利斯科騎馬師（Charros de Jalisco）代表的墨西哥隊。多明尼加代表在前中職中信兄弟洋投羅傑斯（Esmil Rogers）6局封鎖之下，1安打完封、1:0勝墨西哥代表，拿下本屆冠軍。

這支多明尼加代表，由大聯盟名將普侯斯（Albert Pujols）領軍，面對墨西哥代表隊先發投手、待過富邦悍將和樂天桃猿的左投霸威斯（Manny Bañuelos），多明尼加代表3局靠著連續保送，和卡諾（Robinson Cano）的雙殺滾地球掩護拿下寶貴1分。霸威斯投4局，被擊出3安打、3保送、失1分，承擔敗投。

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卡諾的雙殺打不算打點，但這1分足夠投手群贏球。羅傑斯6局任內4次三振、5次保送，僅被擊出1安打，接手的後援投手接力守成，就這樣幫助球隊1分險勝。

羅傑斯。（取自MLB Dominicana X）

2020和2021年曾效力中信兄弟的羅傑斯，39歲之齡仍舊表現精采，連同冠軍戰優質先發演出，他奪下本屆加勒比海大賽MVP。

艾斯科吉多獅子隊奪下隊史第5座加勒比海大賽冠軍，若以獨立球隊計，並列史上第3名。多明尼加代表則擁有23座該大賽冠軍，是史上之最。

本屆加勒比海大賽，除了委內瑞拉、多明尼加、墨西哥和波多黎各派代表參賽外，還多了日本代表、由日本各獨立聯盟好手組隊的日本微風（Japan Breeze）隊，該隊由前日職洋砲拉米瑞茲（Alex Ramirez）擔任總教練，但預賽4場盡墨。

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