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NBA》穆雷砍30分、約基奇繳準大三元！金塊勝太陽豪奪6連勝

2025/02/09 14:07

約基奇今繳28分準大三元。（今日美國）約基奇今繳28分準大三元。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客太陽主場的金塊，維持近期火燙的手感，靠著穆雷（Jamal Murray）砍30分、當家MVP中鋒約基奇（Nikola Jokić）繳準大三元的表現下，以122：105擊敗太陽，收下本季新高的6連勝。

兩隊近期都遇到傷兵問題，金塊老將「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）與小波特（Michael Porter Jr.）皆因左大腿後肌拉傷缺陣，太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）、畢爾（Bradley Beal）和艾倫（Grayson Allen）也都高掛免戰牌。

金塊在上半場靠著穆雷與約基奇，合力砍37分的領銜下，幫助球隊以63：55領先，易籃後，斯特勞瑟（Julian Strawther）與布朗（Christian Braun）也加入戰局，讓金塊持續添得分數，甚至在末節一度領先多達23分，讓太陽毫無招架之力，全場僅在首節領先1次，在自家主場吞下敗仗。

金塊當家MVP中鋒約基奇本場13投11中，包括1記三分球與3罰全中，繳出28分11籃板9助攻的「準大三元」表現，穆雷則砍下全場最高的30分，頂替「魏少」出賽的斯特勞瑟收下18分6助攻，布朗也有18分。

太陽部分，布克（Devin Booker）打下24分全隊最高，板凳出發的波爾（Bol Bol）挹注本季新高的19分，瓊斯（Tyus Jones）則有15分10助攻。

穆雷砍全場最高30分。（法新社）穆雷砍全場最高30分。（法新社）

布克打下24分為全隊最高。（今日美國）布克打下24分為全隊最高。（今日美國）

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