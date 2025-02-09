中職》統一獅實戰投打全瞄準外角 外籍教練解釋原因

霍斯曼。（資料照，統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅春訓近2天進入首次實戰投打練習，無論是投直球或變化球，外籍投手教練霍斯曼設定全瞄準外角，他解釋，讓選手簡單化首次實戰的想法，專注在一個區塊，而非把球丟在邊邊角角。

今天實戰投打練習打頭陣的胡智為，認為首次實戰投打全瞄準外角的用意是讓投手感到舒服，「隊投手來說，最舒服拿好球又不會造成最大傷害的點，基本上都是外角球。」

請繼續往下閱讀...

獅隊去年本土牛棚防禦率4.53，排名倒數第2，今年沒有洋投掩護牛棚，提振土投戰力是一大課題。霍斯曼認為，去年較常出現集體好、集體不好的狀況，直到下半季尾聲才有拉回來，希望選手能從經驗中學習，遇到不好的狀況時，該怎麼去調整回來。

獅隊本土輪值失去年度MVP古林睿煬，霍斯曼不諱言滿傷的，但這也是輪值開出空缺，讓其他選手擔起重任，「這是個機會！」

霍斯曼去年8月來台灣擔任客座教練，今年升任一軍投手教練，談到培育投手哲學，霍斯曼認為自己是很正面的教練，投手們通常會給自己很多壓力，盼用輕鬆、愉快的環境讓他們發揮天賦，「我不想要給命令，強調雙向溝通，同時讓他們了解，沒有東西一蹴可幾，必須尋求一天一天的進步。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法