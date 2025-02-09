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中職》劉育辰取經Driveline教練學 指引練習型選手

2025/02/09 17:02

劉育辰。（資料照，記者李惠洲攝）劉育辰。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕近年不少中職教練和選手遠赴美國Driveline Baseball訓練中心取經，統一獅二軍總教練劉育辰去年12月也到日本參加Driveline教練研討會，學習打者、投手和肌力的概念性課程，盼延伸於農場培育工作，讓選手更了解自己訓練的重點。

中信兄弟和味全龍休季都派人到美國Driveline練功，富邦悍將不少選手也去取經。Driveline的影響力，劉育辰解釋它是擁有最多棒球數據的訓練機構，能用大數據評估選手的層級，擬定出完全客製化的調整方法，「投打訓練概念跟重訓一樣，有個週期性，先了解身體的狀態，再看要練什麼。」

劉育辰舉例，像打擊有3個步驟，有揮棒速度、擊球、擊球決策，提升棒速就是提升擊球初速把擊球距離拉長，若是接近比賽期的選手，重點就要放在擊球決策，「有些選手身體素質好、技術沒問題，但比賽就是無法呈現，那他在練習就要更著重在擊球決策上。」

去年劉育辰赴日學習的訓練心法，可以在團隊菜單訓練之餘，同時建議每位選手訓練的重點，避免只是拿工具「純練招」，像Blast Motion可偵測棒速，Rapsodo測擊球初速，Trackman能觀察打者的打擊冷、熱區，擬出擊球決策。劉育辰認為，Driveline非常會運用各種工具。

中信兄弟今年宣布將引進的投球模擬機Trajekt更是Driveline最火紅的工具之一。劉育辰表示，這不單單是有投手投球影像的機器，能藉由角度、速度和節奏的調整，模擬出更接近比賽的感覺，「有些選手在比賽無法呈現練習的東西，這些工具都是強調儘可能讓練習轉換成比賽情境。」

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