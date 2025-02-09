MLB》大谷翔平被背叛還能打出50-50！ 前洋基捕手讚嘆：太不可思議

大谷翔平。（資料照，USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平的前翻譯水原一平，涉及銀行詐欺重罪等罪名遭到起訴，日前法院判決出爐，水原被判處4年9個月有期徒刑。前洋基捕手克拉茲（Erik Kratz）敬佩大谷在遭水原被判的情況下，去年還能打出「50轟50盜」史無前例壯舉。

「水原事件」在去年3月道奇於南韓首爾打海外開幕戰時爆出，水原一平不僅陷入非法賭博醜聞，還從大谷的銀行帳戶竊取近1700萬美元償還賭債。

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雖然遭受水原一平的背叛，但大谷依然在場上繳出神勇表現，整季創下54轟、59盜，締造史上首見「50-50」紀錄，更帶領球隊奪冠，以全票之姿獲選國聯MVP。

前洋基捕手克拉茲在播客節目上表示：「我認為人們忘記了一些事情，發生在球場外的事，絕對100%會影響球場上的表現，而考量到這一點，翔平的表現真的難以置信。」

過往水原一平深受大谷信賴，對於這段關係的破裂，克拉茲強調：「這不是單純的『水原走了，換個翻譯』就能解決的問題，這是一件影響深遠的大事，回顧翔平過去7、8年的人生，水原一直在他身邊，而他竟然能在切斷這一切的情況下，保持如此表現，這真的太不可思議了。」

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