NBA》轉隊勇士首戰成「巴特勒三世」 本人賽後透露感傷原因

巴特勒在今天將自己背後的名字改成巴特勒三世。（圖片取自X）



〔體育中心/綜合報導〕透過交易從熱火轉戰勇士的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），在今日首秀不僅收下25分與柯瑞（Stephen Curry）的34分一起逆轉公牛，他賽後也解釋自己為何會把球衣背後的名字改為「Butler III」。

巴特勒在轉戰至勇士隊後做出兩個改變，分別是將他身後的文字改為巴特勒三世（Butler III），以及背號從先前在熱火的22改成10，22原本是威金斯（Andrew Wiggins）的背號，不過他隨著巴特勒的交易案轉隊至熱火，巴特勒並沒有承襲威金斯的號碼。

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今日賽後巴特勒談起更換背後名字的原因，是為了紀念自己去年過世的父親：「因為我是三世，而且今天正好是我父親去世滿一年的日子。這項改變對我來說很重要，它讓我理解我就是他的兒子。所以我很感激，而這就是為何我現在是巴特勒三世。」

過去巴特勒曾在節目上談到自己跟父親的關係以及父親的離開，「當你失去一位對你來說真的很重要，且教導你許多事的人，看著你從小孩到青年到成人後變成全明星，如今成為一個父親，然後他突然就不在了，我真的不知道該做什麼。再多的金錢都沒有辦法把他帶回來。籃球，不論我多努力去打，都沒有辦法改變這件事。」

巴特勒先前也曾解釋過更換背號的主因，是致敬巴西足球巨星內馬爾（Neymar）。

巴特勒在加盟勇士的記者會上透露過選擇10號的原因。（資料照）

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