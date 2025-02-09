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NBA》轉隊勇士首戰成「巴特勒三世」 本人賽後透露感傷原因

2025/02/09 16:39

NBA》轉隊勇士首戰成「巴特勒三世」 本人賽後透露感傷原因巴特勒在今天將自己背後的名字改成巴特勒三世。（圖片取自X）

〔體育中心/綜合報導〕透過交易從熱火轉戰勇士的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），在今日首秀不僅收下25分與柯瑞（Stephen Curry）的34分一起逆轉公牛，他賽後也解釋自己為何會把球衣背後的名字改為「Butler III」。

巴特勒在轉戰至勇士隊後做出兩個改變，分別是將他身後的文字改為巴特勒三世（Butler III），以及背號從先前在熱火的22改成10，22原本是威金斯（Andrew Wiggins）的背號，不過他隨著巴特勒的交易案轉隊至熱火，巴特勒並沒有承襲威金斯的號碼。

今日賽後巴特勒談起更換背後名字的原因，是為了紀念自己去年過世的父親：「因為我是三世，而且今天正好是我父親去世滿一年的日子。這項改變對我來說很重要，它讓我理解我就是他的兒子。所以我很感激，而這就是為何我現在是巴特勒三世。」

過去巴特勒曾在節目上談到自己跟父親的關係以及父親的離開，「當你失去一位對你來說真的很重要，且教導你許多事的人，看著你從小孩到青年到成人後變成全明星，如今成為一個父親，然後他突然就不在了，我真的不知道該做什麼。再多的金錢都沒有辦法把他帶回來。籃球，不論我多努力去打，都沒有辦法改變這件事。」

巴特勒先前也曾解釋過更換背號的主因，是致敬巴西足球巨星內馬爾（Neymar）。

巴特勒在加盟勇士的記者會上透露過選擇10號的原因。（資料照）巴特勒在加盟勇士的記者會上透露過選擇10號的原因。（資料照）

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