NFL超級盃老鷹強碰2連霸酋長 今日賽事預告與轉播

老鷹明星防守邊鋒葛拉漢。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日第59屆超級盃將於台灣時間早上7點30分全面開打，老鷹誓言雪恥，更要阻止衛冕軍酋長締造史無前例的3連霸。代表國聯冠軍的老鷹，3年內2度闖進超級盃，美聯冠軍酋長則已連續2年奪冠，究竟誰能勝出呢？記得鎖定轉播囉！

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NFL

07：00 酋長 VS 老鷹 第59屆超級盃 愛爾達體育1台

亞冬運

08：55 中華VS哈薩克 冰壺 女子預賽 愛爾達體育3台

10：55 雪板 男/女大跳台決賽 愛爾達體育2台

10：55 中華隊 越野滑雪 男子自由式10公里決賽 愛爾達體育4台（原音）

11：55 亞冬運 戴瑋麟 競速滑冰 男500/女3000公尺/男團衝刺決賽 愛爾達體育1台

13：55 南韓VS中華 冰壺 男子預賽 愛爾達體育2台

15：50 亞冬運 中華VS泰國 冰球 男子預賽 愛爾達體育4台（原音）

18：55 中華VS泰國 冰壺 女子預賽 愛爾達體育2台

19：50 日本VS中國 冰球 男子預賽 愛爾達體育4台（原音）

HBL

12：00 南山高中 VS 苗栗高商 女生複賽

13：40 永平高中 VS 永仁高中 女生複賽

15：20 東山高中 VS 東泰高中 男生準決賽

17：00 光復高中 VS 錦和高中 男生準決賽

18：40 南湖高中 VS 能仁家商 男生準決賽

轉播：愛爾達體育3台

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