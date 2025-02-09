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NBA》只是不想去勇士！ 美媒曝KD對於被太陽交易的想法

2025/02/09 17:23

杜蘭特。（資料照，法新社）杜蘭特。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕雖然在交易截止日前，太陽前鋒杜蘭特（Kevin Durant）因不願重返勇士，導致勇士與太陽的交易案最終破局，不過對此美媒報導指出，若當時太陽能與熱火達成交易共識，那最終太陽很可能會在杜蘭特不反對加入熱火的情況下，將杜蘭特送至熱火換取巴特勒。

據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）和溫德霍斯特（Brian Windhorst）報導指出，儘管杜蘭特告訴太陽自己無意重返勇士，但他對於被交易到熱火持開放態度，且熱火在完成巴特勒（Jimmy Butler）交易前，確實有與太陽討論過杜蘭特與巴特勒兩人之間的交易。

杜蘭特與太陽之間的合約到2025-26賽季，對此溫德霍斯特曾報導指出，外界對於杜蘭特的未來有一定程度的憂慮，而這也造成太陽制服組在交易截止日前萌生要將他交易的想法。

杜蘭特本季在為太陽出賽的39場比賽中，繳出場均26.9分、6.1籃板和4.2助攻的成績，而太陽目前則以25勝25敗位列西部第9名，儘管杜蘭特本季仍是太陽重要的核心球員，但太陽若能在此時利用杜蘭特換取其他資產，對球隊的未來來說也是個可考慮的選項。

但在熱火與太陽無法達成交易共識的情況下，最終熱火將巴特勒送往勇士，這讓柯瑞（Stephen Curry）獲得了一位能共同分擔進攻壓力的明星球員，而熱火也成功換回A.威金斯（Andrew Wiggins）、K.安德森（Kyle Anderson）等即戰力球員及今年的首輪籤，符合他們希望本賽季仍能維持競爭力，同時也能在選秀補進年輕潛力的發展方針。

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