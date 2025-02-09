桌球》讓2追4逆轉南韓好手 張佑安U19男單戲劇性奪冠

張佑安奪下新加坡青少年大滿貫賽U19男單冠軍。（取自WTT臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲的一銀小將張佑安今天在2025年WTT新加坡青少年大滿貫賽，先在4強的「台灣內戰」中扳倒郭冠宏，決賽再克服局數0:2落後，連下4局逆轉南韓好手金佳溫，戲劇性的奪下U19歲組男單冠軍及2000美元獎金。

以5連勝之姿挺進4強的張佑安，從去年底的全國錦標賽到今年初的國手排名賽，及杜哈球星挑戰賽、馬斯開特挑戰賽，連續4次栽在郭冠宏手上。

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今天再度對決，賽制從11分變成7分，結局也不一樣，張佑安在局數3:1領先、第6局6:4聽牌下，被小郭化解兩個賽末點扳平戰局。決勝局，張佑安開局就連拿3分，最終以7:3過關，中止對戰4連敗。

U19世界排名第5的金佳溫則在另一場「南韓內戰」中以4:1擊敗13歲的天才少年李承洙，搶下決賽門票。

U19世界排名第2的張佑安，過去和金佳溫交手以2勝1負占上風，去年在南韓舉行的江陵青少年挑戰賽U19男單決賽，張佑安也以3:1獲勝。

今天再度過招，金佳溫很快就進入比賽狀況，張佑安以2:7、5:7連丟2局。第3局起，張佑安加強正手起板質量以7:3扳回一城。

關鍵第4局，張佑安在5:2領先下被追到6平，沒想到，金佳溫在自己叫暫停過後竟然出現致命的發球失誤。

張佑安撿到這1局追平戰局後，士氣大振，隨後再以7:6、7:5連下兩局，完成大逆轉。

張佑安逆轉擊退南韓好手金佳溫，搶下U19男單冠軍。（取自WTT官網）

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