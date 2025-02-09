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TPBL》努利轟30分做白工 前役只拿4分的莫爾曼飆26分率戰神贏球

2025/02/09 17:00

臺北台新戰神莫爾曼（左）持球進攻。（記者陳志曲攝）臺北台新戰神莫爾曼（左）持球進攻。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北台新戰神洋將莫爾曼揮別前役只拿4分的冰冷手感，今天繳出26分、13籃板，率隊以100：90擊敗新竹攻城獅，收下2連勝。

戰績墊底的攻城獅找來努利加盟後脫胎換骨，前兩戰分別擊敗福爾摩沙夢想家和高雄海神，收下2連勝，戰績持續進逼倒數第2的中信特攻，今天作客戰神，過去兩隊交手，攻城獅取得2勝1負優勢。

戰神首節在陳文宏、麥卡倫火力串聯下取得領先，但攻城獅在該節尾聲靠著李漢昇外線開火、蕭順議上籃得分後，持續緊追，且蔡宸綱飆進壓哨三分球，攻城獅在首節打完反倒領先。

臺北台新戰神陳文宏三分出手。（記者陳志曲攝）臺北台新戰神陳文宏三分出手。（記者陳志曲攝）

兩隊在次節你來我往，戰神在該節最後1分鐘，靠著麥卡倫三分打、雷蒙恩籃下2分，討回領先，加上張耕淯壓哨得分，半場打完戰神暫時以53：48領先。

易籃後，戰神擴大到雙位數領先也不給攻城獅任何逆轉機會，收下2連勝。戰神今天5名球員得分上雙，上一戰只拿4分的新洋將莫爾曼，今天飆出全隊最高26分、13籃板，麥卡倫19分次之。

攻城獅努利飆出全場最高30分、11籃板，米克獅17分次之，蕭順議拿下本土最高12分。

努利中距離出手。（記者陳志曲攝）努利中距離出手。（記者陳志曲攝）

努利（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）努利（中）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

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