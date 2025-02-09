NBA》巴特勒締造勇士隊史首秀紀錄！柯爾：他就是這場比賽的關鍵

柯爾（左）、巴特勒（右）。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今日迎來了他在勇士的首秀，最終與一哥柯瑞（Stephen Curry）的合作下逆轉戰局，終場以132：111擊敗公牛。根據《NBC SPORTS》指出，巴特勒也創下隊史首秀球員的特殊紀錄。

儘管巴特勒已有兩個半星期未曾上場比賽，但他的表現依舊令人驚豔。巴特勒本場比賽站上罰球線13次，命中11球。他的13次罰球出手僅比本季勇士單場最高紀錄少2次，而11次罰球命中則追平了球隊本季最高紀錄。此外，他也創下勇士隊史首秀球員的罰球紀錄。

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「這場比賽的一大關鍵就是巴特勒的13次罰球，這給我們帶來了信心，因為我們知道可以透過罰球來打斷對手的氣勢，或者建立我們的比賽節奏。當對手打出一波高潮時，站上罰球線是最好的回應方式，這能讓對方球迷安靜下來，讓我們有機會設置防守。」勇士總教練柯爾（Steve Kerr）對此說道。

今日繳出6分、7助攻、4籃板、3抄截、2火鍋，全場正負值最高＋27的D.格林（Draymond Green）也提出相同觀點：「整場比賽，我們從未有過類似肢體語言低落或類似的狀況，這和本季的許多比賽不同，過去當我們落後時，就會出現那種被厄運纏身的心態，但這次完全不同，這也是為何我們能夠逆轉比賽。」

本場比賽，巴特勒上陣28分鐘，繳出25分、4助攻、2籃板、1抄截、1火鍋的表現，罰球13罰11中，投籃命中率高達58.3%。

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