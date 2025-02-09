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經典賽》徐翔聖返台加入台灣隊集訓 從機場直接到大巨蛋練球

2025/02/09 17:06

徐翔聖。（中職提供）徐翔聖。（中職提供）

〔記者吳清正／台北報導〕效力於日職棒養樂隊的19歲投手徐翔聖，今天從日本返台，一下飛機就直接到大巨蛋加入集訓，總教練曾豪駒特別鼓勵集訓球員中最年輕的徐翔聖盡力表現。

徐翔聖在2023年日職選秀會獲得養樂多隊育成選秀第1指名，2024年正式加盟養樂多隊，這是他從小打棒球以來，第一次穿上國家隊球衣。他向台灣隊報到後表示：「第一次打國家隊就是這樣層級的比賽，畢竟我加入職棒後還沒投過幾場比賽，就被選進這次的國家隊，一開始接到消息，有想過這樣會不會太快？也覺得有點不安。但現在來到球隊，我就是告訴我自己，相信自己。」徐翔聖說，曾豪駒總教練在他報到後跟他說，會選他進到國家隊，就是相信他的能力，也希望他能盡力去表現。

提及來到國家隊感到最特別的事情，徐翔聖說，很多過去從電視上看過的前輩選手，由其是教練團的教練們，這次在同一個團隊一起打球，讓他覺得非常夢幻。在日本與母隊進行訓練時，徐翔聖已經進行過牛棚練投，目前就是按照進度一步步調整。

徐翔聖今日正式報到，曾豪駒表示：「歡迎翔聖的加入，希望他能盡快融入團隊，按部就班進入比賽狀態，我們也會依他的進度安排他上場比賽，觀察他的狀況。」

徐翔聖。（中職提供）徐翔聖。（中職提供）

徐翔聖。（中職提供）徐翔聖。（中職提供）

徐翔聖。（中職提供）徐翔聖。（中職提供）

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