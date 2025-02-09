NBA》僅兩隊願意承接合約！ 美媒曝太陽在嘗試交易畢爾時面臨的困境

畢爾。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕太陽明星後衛畢爾（Bradley Beal）在本季的交易截止日前，經常被捲入各種交易傳聞之中，但最終他在交易截止日後仍繼續留在太陽隊打球，對此，美媒報導寫出太陽在經歷這段時間向各支球隊尋求交易的可能時，全聯盟僅有兩支球隊願意承接畢爾的合約。

根據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）和溫德霍斯特（Brian Windhorst）的報導指出，在太陽徵詢交易可能的所有球隊中，只有巫師和老鷹有考慮接收畢爾的合約，而太陽過去幾個星期以來，都懷抱著這樣的希望，希望上述兩隊能接受畢爾的合約，以便讓他們成功引進日前加入勇士的明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）。

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薛爾本和溫德霍斯特的報導還補充說明提到，太陽在這段時間一直想辦法端出更好的條件讓老鷹和巫師願意進行交易，同時制服組認為，如果巫師和老鷹在推進的其他交易告吹的話，那或許事情就會有所轉機。但即便球隊雙方達成協議，這筆交易仍存在若畢爾不放棄禁止交易條款，交易就無法完成的風險。

此外即使畢爾願意為了這次交易放棄他的不可交易條款，他剩餘的兩年合約仍能保留不可交易的權利，對此薛爾本和溫德霍斯特的報導中特別提到，許多NBA高層都認為畢爾在交易後仍擁有的兩季不可交易權是讓太陽無法順利推動交易的關鍵。

畢爾在為太陽效力的這兩個賽季，場均繳出17.8分，投籃命中率50.6%及三分球41.7%的成績，雖然帳面成績不差，但太陽在他加入的這兩年表現都不盡理想，去年季後賽首輪遭灰狼橫掃後，今年目前也僅以26勝26敗位居西部第10，這樣的結果也讓制服組希望能在今年交易截止日前做出陣容的改變，但最終杜蘭特（Kevin Durant）和畢爾兩人都將持續為太陽效力。

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