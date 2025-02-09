NBA》柯瑞單節24分真的太燙！柯爾無奈道：我怎麼可能把他換下場？

柯爾（左）、柯瑞（右）。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今日在最多落後對手24分的情況下，靠著明星前鋒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）與一哥柯瑞（Stephen Curry）的合作下逆轉戰局，終場以132：111擊敗公牛。柯瑞第3節狂轟24分的表現，也讓總教練柯爾（Steve Kerr）直言：「我怎麼可能把他換下場？」

當時勇士落後24分，眼看比賽即將失控，柯瑞的爆發讓勇士止住頹勢，他的表現驚人，時機也恰到好處。

請繼續往下閱讀...

第3節。柯瑞打滿12分鐘，單節11投7中，三分球8投5中，罰球6罰5中，單節繳出24分、2籃板、2助攻的表現，讓公牛完全熄火。

「我不太喜歡讓他連打12分鐘，但他當時手感火熱，完全扭轉了比賽，所以我怎麼可能把他換下場？整場比賽的過程真的很有趣。」柯爾說道。他認為，這場比賽主要是柯瑞扭轉局勢，然後巴特勒延續了那股勢頭，接管了比賽。

D.格林（Draymond Green）談到柯瑞的爆發時也表示：「這對對手來說極具打擊性，當防守過度注意在他身上時，此時就會出現機會，其他人也能輕鬆得分。」

柯瑞全場攻下34分、4籃板、6助攻、1火鍋，全場19投10中，投籃命中率達52.6%，三分球16投8中。

值得一提的是，這是柯瑞近12場比賽中第2次投籃命中率超過50%，也是他自耶誕節以來首次單場命中8顆三分球且命中率達50%。

然而，柯瑞本季陷入投籃低潮，他的整體投籃命中率僅43.4%，三分球命中率39.2%。其場均、投籃命中率與三分球命中率皆為近5年新低。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法