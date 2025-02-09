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NBA》超瘋狂「45＋7＋7」！與偶像布萊恩齊名 里維斯：真的很特別

2025/02/09 18:56

里維斯。（法新社）里維斯。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕湖人「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves）今日在帶傷上陣，以及面對「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）與湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）缺席的情況下挺身而出，狂轟生涯新高45分，打出生涯代表作，幫助球隊以124：117擊敗溜馬。

本場比賽，里維斯上陣40分鐘，繳出45分、7籃板、7助攻、3抄截的表現，投籃命中率53.8%，三分球9投4中，罰球13罰13中，命中率100%。

根據《洛杉磯時報》報導，里維斯成為湖人隊史第6位在單場比賽中至少拿下45分、7籃板、7助攻的球員，與湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）、「Logo爺」魏斯特（Jerry West）、魔術強森（Magic Johnson）、貝勒（Elgin Baylor）和詹姆斯齊名。

「這真的很不真實……因為我從小就是布萊恩的球迷，所以自然而然，我也是湖人隊的球迷。而當你發現自己名字與那些傳奇球員並列時，這種感覺真的很特別。」里維斯對此表示。

里維斯笑著補充道：「這是一件我絕對不會視為理所當然的事情，但……對，當看到自己的名字出現在那份名單上時，感覺還是會有點奇怪。」、「我認為一旦當你進入比賽狀況，感受到球場氛圍，腎上腺素開始湧現時，一切都變得更容易了。但老實說，今天早上起床時，我全身都很痛，尤其是手肘。」

儘管里維斯帶著左手肘酸痛、臀部與背部傷勢出戰，仍扛起進攻大旗，不僅在外線與禁區游刃有餘，還展現了突破能力，甚至貢獻了1次雙手爆扣。

「我高中時真的沒做什麼事情，除了每天去球館訓練，從不參加派對，也不喝酒。我只是單純地專注於籃球，並選擇了這條路。但我記得當時的老師們經常跟我說，我應該考慮B計畫，因為A計畫不會成功。 這句話，我聽過無數次。但或許是因為我不夠聰明吧，當他們這樣說時，我只想著：『管他的，我一定會找到方法。』」里維斯回憶道。

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