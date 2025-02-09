TPBL》擁有法國國家隊經驗 莫爾曼看台灣籃球：速度很快

莫爾曼（右）中距離出手。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北台新戰神新洋將莫爾曼揮別前役只拿4分冰涼手感，今天轟下全隊最高26分、13籃板，率隊以100：90擊敗新竹攻城獅，收下2連勝。過去擁有國家隊經驗的他認為，台灣籃球速度很快，而歐洲則有較多陣地戰，他希望能把經驗帶給台灣球員，幫助球隊到更高層次。

戰神季中持續走馬換將，農曆年前補進203公分的法國籍前鋒莫爾曼，36歲的他擁有法國國家隊經驗，征戰過歐洲不同聯賽，以穩定外線投射與內線防守見長。

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不過，莫爾曼在週五首秀表現差強人意，僅拿下4分、16籃板，今天表現反彈繳出26分、13籃板，但他把贏球歸功於團隊合作，他說：「個人得分沒這麼重要，重要是贏球，若一支球隊有不同球員輪流跳出來得分，這是很有利的，我比較不在乎個人數據，希望把經驗分享給隊友，把球隊帶到更高層次的地方。」

提到台、歐間球風差異，莫爾曼認為，台灣的速度較快，歐洲則有較多陣地戰，而他身為36歲的老將，體能要有更好調整。接下來TPBL因應亞洲盃男籃資格賽暫時停賽，莫爾曼表示，因為2月份球隊只有2場比賽，但3月有8戰，要繼續調整，尤其是體能方面，希望能維持強勢表現。

陳文宏今天繳出戰神本土最高13分，他認為， 莫爾曼有很好的傳球意識，熱愛幫助大家，為隊友製造機會，場下也很好相處。

莫爾曼（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

莫爾曼（左）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

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