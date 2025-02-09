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PLG》讓MVP盧峻翔只拿12分 獵鷹雙洋將發威斬斷領航猿5連勝

2025/02/09 19:32

飛雷神。（聯盟提供）飛雷神。（聯盟提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕獵鷹今在主場迎戰領航猿，靠雙洋將發威，鉑金28分、飛雷神繳26分，以101：94終止對戰2連敗，也斬斷龍頭猿隊近期5連勝。

領航猿上週日擊敗獵鷹拿下季後賽門票，今日輪休葛拉漢，上半場靠瓊斯攻下19分領軍取得53：49領先，此外，伯朗也飆進4記三分球拿下17分，防守端更賞了對手4記火鍋，獵鷹方面則以鉑金11分最佳。

獵鷹下半場展開反撲，第三節靠鉑金單節獨攬10分、7籃板，飛雷神也有8分貢獻下，反倒帶著74：73領先進入末節，獵鷹決勝節乘勝追擊，由鉑金持續輸出，領航猿則由「夜王」盧峻翔率隊緊咬比分，倒數2分15秒靠瓊斯外線破網追到88：90，不過隨後飛雷神也急停跳投飆進一顆三分彈，在盧峻翔2罰僅1中後，獵鷹外籍生蓋比勁爆體能暴扣得手，飛雷神最後6罰都沒失手，助隊以7分差帶走勝利。

盧峻翔。（領航猿提供）盧峻翔。（領航猿提供）

獵鷹過去5次對戰領航猿僅拿1勝，今在主場一吐怨氣，鉑金攻下28分、12籃板，飛雷神挹注26分、7籃板，谷毛唯嘉進帳16分，謝宗融10分、8籃板。

領航猿方面，伯朗拿下全隊最高28分、14籃板，瓊斯挹注26分、10籃板，盧峻翔此役14投5中拿下12分。

鉑金。（聯盟提供）鉑金。（聯盟提供）

谷毛唯嘉。（聯盟提供）谷毛唯嘉。（聯盟提供）

伯朗。（領航猿提供）伯朗。（領航猿提供）

瓊斯。（領航猿提供）瓊斯。（領航猿提供）

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