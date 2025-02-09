晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》克羅馬33分率雲豹退夢想家收2連勝 蔣淯安傷癒復出6分、9助攻

2025/02/09 19:41

雲豹克羅馬。（TPBL提供）雲豹克羅馬。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雲豹今在主場迎戰夢想家，靠克羅馬繳出33分，高錦瑋命中關鍵三分彈，以96：93拿下勝利，繼昨天扳倒龍頭國王後，今再力退第二名的夢想家，農曆年後拉出2連勝。

本季只打一場就受傷的蔣淯安今面對前東家雲豹復出，在首節倒數6分31秒替補上陣，上場不久後將球傳給昔日隊友高錦瑋，這次失誤也讓雲豹完成快攻，小高傳給艾吉灌籃得分，兩隊首節有來有往，次節夢想家新洋將班尼特化身射手，連飆2記三分球讓夢想家板凳席振奮不已。

傷癒復出還在尋找手感的蔣淯安前3投盡墨，直到次節尾聲才以中距離跳投開方得分，不過接下來又將球傳給前隊友高錦瑋，讓克羅馬完成快攻上籃得分，幫助雲豹在中場前追到47：50。班尼特攻下13分是夢想家上半場得分唯一上雙的球員，雲豹則以高錦瑋11分最佳。

夢想家蔣淯安。（TPBL提供）夢想家蔣淯安。（TPBL提供）

夢想家易籃後進攻大當機，被雲豹打出20：10的攻勢反超，第三節外線9投0中的夢想家靠馬建豪在外圍開火追分，兩隊一路拉鋸，最後45秒高柏鎧在籃下得手幫助夢想家追到91：92，接下來高錦瑋展現強心臟外線破網，讓雲豹再度拉開差距，馬建豪執行最後一擊在外線出手落空，雲豹以3分差成功捍衛主場。

雲豹高錦瑋。（TPBL提供）雲豹高錦瑋。（TPBL提供）

雖然威廉斯賽前因腳踝不適評估後決定不出賽，雲豹今雙洋將都有不俗演出，克羅馬此役繳出全場最高33分，艾吉20分、21籃板，高錦瑋挹注17分、9助攻、6籃板。

夢想家方面，馬建豪拿下全隊最高23分，有14分集中在第四節，高柏鎧貢獻17分、12籃板，班尼特首秀拿下15分，傷癒復出的蔣淯安上場30分拿下6分、9助攻。

雲豹林信寬。（TPBL提供）雲豹林信寬。（TPBL提供）

夢想家蔣淯安。（TPBL提供）夢想家蔣淯安。（TPBL提供）

夢想家班尼特。（TPBL提供）夢想家班尼特。（TPBL提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中