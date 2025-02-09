TPBL》克羅馬33分率雲豹退夢想家收2連勝 蔣淯安傷癒復出6分、9助攻

雲豹克羅馬。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雲豹今在主場迎戰夢想家，靠克羅馬繳出33分，高錦瑋命中關鍵三分彈，以96：93拿下勝利，繼昨天扳倒龍頭國王後，今再力退第二名的夢想家，農曆年後拉出2連勝。

本季只打一場就受傷的蔣淯安今面對前東家雲豹復出，在首節倒數6分31秒替補上陣，上場不久後將球傳給昔日隊友高錦瑋，這次失誤也讓雲豹完成快攻，小高傳給艾吉灌籃得分，兩隊首節有來有往，次節夢想家新洋將班尼特化身射手，連飆2記三分球讓夢想家板凳席振奮不已。

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傷癒復出還在尋找手感的蔣淯安前3投盡墨，直到次節尾聲才以中距離跳投開方得分，不過接下來又將球傳給前隊友高錦瑋，讓克羅馬完成快攻上籃得分，幫助雲豹在中場前追到47：50。班尼特攻下13分是夢想家上半場得分唯一上雙的球員，雲豹則以高錦瑋11分最佳。

夢想家蔣淯安。（TPBL提供）

夢想家易籃後進攻大當機，被雲豹打出20：10的攻勢反超，第三節外線9投0中的夢想家靠馬建豪在外圍開火追分，兩隊一路拉鋸，最後45秒高柏鎧在籃下得手幫助夢想家追到91：92，接下來高錦瑋展現強心臟外線破網，讓雲豹再度拉開差距，馬建豪執行最後一擊在外線出手落空，雲豹以3分差成功捍衛主場。

雲豹高錦瑋。（TPBL提供）

雖然威廉斯賽前因腳踝不適評估後決定不出賽，雲豹今雙洋將都有不俗演出，克羅馬此役繳出全場最高33分，艾吉20分、21籃板，高錦瑋挹注17分、9助攻、6籃板。

夢想家方面，馬建豪拿下全隊最高23分，有14分集中在第四節，高柏鎧貢獻17分、12籃板，班尼特首秀拿下15分，傷癒復出的蔣淯安上場30分拿下6分、9助攻。

雲豹林信寬。（TPBL提供）

夢想家蔣淯安。（TPBL提供）

夢想家班尼特。（TPBL提供）

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