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NBA》尼克27分慘敗綠衫軍創本季最差紀錄 湯斯：沒有藉口

2025/02/09 21:33

湯斯。（美聯社）湯斯。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕尼克本賽季開幕戰曾遭塞爾提克以29記三分彈砲擊，最終以108：132慘敗。今日他們再度迎來與衛冕軍的交手，然而，尼克再度以104：131落敗。根據《ESPN》報導，尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）更是對球隊今日的表現直言：「這場比賽的表現完全不能接受。」

「我們還沒達到我們想要的水準。」布朗森說道。今日布朗森全場攻下36分、5助攻的表現，投籃命中率55.6%，命中3記三分球，罰球13罰13中，命中率100%。

本季至今，尼克隊在對陣勝率50%以下的球隊時戰績為23勝6負，但面對戰績50%以上的對手時，僅為11勝12負。此外，尼克對陣東部第1、2位的騎士與塞爾提克時，戰績為0勝3負，對戰聯盟戰績最佳的雷霆，戰績0勝2負。不僅如此，這場27分差距的慘敗更是尼克本季最大輸分紀錄。

「我們還有很多工作要做，就這麼簡單，沒有藉口。」湯斯（Karl-Anthony Towns）賽後坦言。湯斯本場僅得9分、9籃板、1助攻、1抄截、1火鍋，表現較為低迷。

湯斯補充道：「如果我們真的有奪冠的渴望，那我們就必須找到方法，去贏下這種比賽。偉大的球隊、真正的冠軍隊伍，他們會不斷考驗你的專注度，而我們需要學會在整場48分鐘內保持紀律性。」

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