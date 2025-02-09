中職》李雅英生日快樂！富邦送大禮、今年續當Fubon Angels

李雅英新球季繼續以FubonAngels身份與大家見面。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕雅英生日快樂！富邦育樂9日宣布，與去年加入Fubon Angels為富邦悍將應援、擁有超高人氣韓籍啦啦隊李雅英完成續約，新球季李雅英將繼續以Fubon Angels的身份為富邦悍將應援，而今天也是李雅英的生日，在生日這天為悍將家人們送上驚喜的禮物。

李雅英自2024年3月加入Fubon Angels後，憑藉甜美外型、活潑舞姿及親和力迅速累積大量粉絲，2024主題曲「32撞」《GoStroger》更成為雅英的成名代表作，是悍將主場應援舞台上的一大亮點，並曾在去年8月代表Fubon Angels回到韓國與韓職起亞虎啦啦隊進行交流，在台灣擁有超高人氣。

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中職球季即將展開，富邦育樂今天正式與李雅英完成續約，李雅英本季將繼續以Fubon Angels的身份為富邦悍將應援，李雅英表示：「能夠繼續在Fubon Angels這個大家庭為富邦悍將應援，感到非常開心和榮幸。謝謝球團的信任，更要感謝悍將家人及所有球迷的愛護，期待今年棒球場能繼續見到大家！」

李雅英2月9日生日，新球季繼續以FubonAngels身份與大家見面。（富邦悍將提供）

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