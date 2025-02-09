亞冬運》台灣最接近世界強權的一次！ 競速滑冰主帥盼再創佳績

蔡嘉瑋。（中華奧會提供）

〔體育中心/綜合報導〕台灣短道競速滑冰代表隊在2025年哈爾濱亞洲冬季運動會的賽事到今已全部結束，蔡嘉瑋在男子1500公尺與強權中國、南韓選手一起闖進A組決賽，最終以2分24秒309收下第七名，是本屆個人項目最佳成績；男子5000公尺接力也獲得第五名的佳績。教練蔡秉原肯定選手表現，並展望下屆亞冬運，期待看見選手挑戰頒獎台。

蔡秉原說：「今年是短道競速滑冰參加亞冬運以來，最接近世界強國的時候。」他稱讚道，蔡嘉瑋在1500公尺的表現得非常好，也是本次唯一一個進到A組決賽的選手。男子接力則是較為可惜，在準決賽時被犯規影響秒數，不然也很有機會往前面的名次挑戰。

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受到昨日陳映竹在競速滑冰摘銅的鼓舞，蔡秉原期待趁著奪牌的風潮，鼓勵更多臺灣滑輪溜冰好手來挑戰亞、奧運，他解釋道，臺灣的訓練環境都是滑輪溜冰轉短道競速滑冰，但是兩者的技術有一些不同，反而是與競速滑冰比較接近。

賴蔡桓鎮。（中華奧會提供）

蔡秉原說：「短道競速滑冰需要更多的策略與細膩的心思，競速滑冰則需要更好的身體素質跟訓練計畫。」後續也會協助選手選擇適合的項目參加，期待下屆亞冬運再創佳績。

本屆短道競速滑冰代表隊共派出2女4男參賽，19歲小將張菀婷在女子1500公尺闖進B組決賽，總排名第14名。男子組1500公尺除了蔡嘉瑋之外，今年年僅18歲的賴蔡桓鎮也挺進B組決賽，總排名第13名。男子5000公尺接力則是在B組決賽排名第一，總排名第五名。

陳映竹。（中華奧會提供）

張菀婷。（中華奧會提供）

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