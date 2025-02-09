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NBA》午覺醒來被好友通知轉隊 國王瓦倫丘納斯談交易奇遇

2025/02/09 22:34

瓦倫丘納斯。（今日美國）瓦倫丘納斯。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕根據《 FOX 40 Sacramento》記者Sean Cunningham報導，國王新中鋒瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）被交易後，並不是從經紀人或《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的「突發新聞」中得知，而是由他的同籍摯友兼新隊友沙波尼斯（Domantas Sabonis）親自通知。

「他傳簡訊給我說：『你要過來了。』當時我剛睡醒，我還想說，這是誰？然後我才反應過來，這真的太酷了。」瓦倫丘納斯回憶道。

瓦倫丘納斯與沙波尼斯的關係非同一般，2人從小就認識，並在立陶宛一起成長為籃球明星。因此，能夠讓沙波尼斯搶先充當「國王內線情報員」，親自通知好友這則交易，也算是個特別的驚喜。

「說真的，這真的很酷，」瓦倫丘納斯再次強調，「我從年輕時就認識他，我們一起度過了很多個夏天，也曾在同一支球隊打球。現在，這是一個新的篇章。」

瓦倫丘納斯與沙波尼斯已加入聯盟共22個賽季，但兩人從未在NBA聯手征戰，如今終於成為隊友。

除此之外，當記者提及誰的午睡功力更加深厚，瓦倫丘納斯幽默地說道：「對啊，他比我會睡。他一次午睡就睡4個小時。不過，說真的，你得照顧好自己的身體，對吧？睡眠是最好的恢復方式。」

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