NBA》無緣合體約基奇、溫班亞瑪！ 公鹿「字母哥」確定缺席明星賽

亞德托昆波。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，公鹿當家球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）受到左小腿輕微拉傷影響，將缺席全明星賽。

亞德托昆波已經因傷連續缺席4場比賽，本週對上勇士、灰狼之戰也無法上場，此外公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）證實，亞德托昆波不會參加全明星賽。

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NBA主席席爾瓦（Adam Silver）將選擇一位球員，頂替亞德托昆波參加明星賽。日前明星賽分隊名單出爐，亞德托昆波在Team Chuck隊，同隊選手有約基奇（Nikola Jokic）、吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、森根（Alperen Sengun）、湯斯（Karl-Anthony Towns）、米契爾（Donovan Mitchell）。

消息人士指出，亞德托昆波預計在明星賽後不久就能重返賽場。亞德托昆波本季已出賽41場，場均貢獻31.8分、12.2籃板、5.9助攻，投籃命中率60.8%。

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