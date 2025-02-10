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NBA》如果他沒賣球隊… 名記者爆庫班曾阻止交易東契奇

2025/02/10 10:04

庫班（左）曾試圖阻止球隊交易東契奇（右）。（資料照，美聯社）庫班（左）曾試圖阻止球隊交易東契奇（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠與湖人完成驚天交易，將陣中一哥東契奇（Luka Doncic）送出，換回戴維斯（Anthony Davis），消息出現後引來不少人質疑，甚至不少獨行俠球迷無法諒解球隊行為，而今NBA資深記者史坦（Marc Stein）爆料，其實原球隊老闆庫班（Mark Cuban）曾嘗試阻止過這筆交易。

史坦撰文指出，庫班在得知事情後，曾勸說總管哈里森（Nico Harrison）放棄交易，不要把東契奇送走，不過一切都已經太遲，史坦說當庫班知情時，哈里森已經和湖人達成口頭約定。

庫班在2000年買下獨行俠，成為球隊最大老闆，2023年他出售73%的股份給阿德爾森（Miriam Adelson），當時他認為自己還可以參與球隊決策，如今看起來庫班已被排除在決策外。

史坦引述消息人士，表示庫班對於沒有參與東契奇交易案很受傷，同時這也意味著他離決策層越來越遠，這是他當初賣股份時沒想到的事。本季庫班被禁止客場之旅時，擁有專屬座位坐在球員席後面，當時他就告訴史坦，沒料到自己賣股份後，對於球隊決策的話語權也跟著被拔除。

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