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NBA》老將格林扮奇兵砍賽季新高 火箭中止6連敗

2025/02/10 11:24

J.格林（中）攻下賽季新高14分。（美聯社）J.格林（中）攻下賽季新高14分。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕火箭近期吞下一波6連敗，讓出了西部第3的位子，今天在主場遇上暴龍，最終在老將J.格林（Jeff Green）扮演奇兵砍下賽季新高14分的幫助下，以94比87贏球，結束了近期的一波6連敗。

火箭今天止敗打得辛苦，除了當家控球范維利特（Fred VanVleet）持續缺陣外，明星中鋒森根（Alperen Sengun）首節僅打3分鐘，就因為被抽筋退場，兩大主力都不能打的情況下，火箭到末節開始仍處於落後。

不過末節戰局反轉，火箭一開始打出了一波14比2的攻勢，一口氣取得8分領先，該節末段又拉出一波9比3小高潮，將比數擴大到86比76的10分領先奠定勝基，最終贏下比賽。

此戰老將J.格林攻下賽季新高14分，其中8分集中在第四節，蘭德爾（Jock Landale）替補貢獻11分及賽季新高10籃板，兩人補上了森根傷退的缺口。此外，布魯克斯（Dillon Brooks）攻下全隊最高19分，J.格林（Jalen Green）則有18分進帳。

暴龍方面，奎克利（Immanuel Quickley）攻下全隊最高20分，巴恩斯（Scottie Barnes）15分9籃板7助攻，今年打出亮眼成績的迪克（Gradey Dick），上半場結束前和湯普森（Amen Thompson）相撞傷到脖子，因而提前退場。

奎克利（右）攻下暴龍最高20分。（美聯社）奎克利（右）攻下暴龍最高20分。（美聯社）

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