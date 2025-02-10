超級盃》老鷹輕取衛冕軍酋長 成功復仇勇奪隊史第2冠

老鷹勇奪隊史第2冠。（USA TODAY Sports）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第59屆NFL超級盃今天登場，費城老鷹攻守俱佳，成功鎖住堪薩斯酋長主力四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）的攻勢，上半場就取得24：0巨大領先，最終以40：22完成復仇，勇奪隊史第2冠。

老鷹曾在兩年前遭酋長逆轉，此行成功回報當年一箭之仇，拿下自2018年後的隊史第2冠。至於酋長在近5年拿下3座超級盃冠軍，更是史上首支在6個賽季內第5度打進超級盃的球隊，但今要拚空前3連霸失利，無緣締造歷史。

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本屆超級盃場邊眾星雲集，川普成為史上首位出席這項年度冠軍賽的美國在位總統，歌手泰勒絲（Taylor Swift）為效力酋長隊的男友凱爾西（Travis Kelce）加油，還有阿根廷足球球星梅西（Lionel Messi）等人都到場。

老鷹在首節中段成功攻佔到門前後，靠著四分衛赫茲（Jalen Hurts）的1碼前推進，成功取得7：0領先。第二節，老鷹再靠著推進及射門拿下分數，之後德吉恩（Cooper DeJean）從馬霍姆斯（Patrick Mahomes）手中成功抄球後成功達陣，再度擴大比分，值得一提的是，今天過22歲生日的徳吉恩也成為超級盃史上首位在生日當天完成抄截後達陣的球員。

老鷹的強悍防守，讓馬霍姆斯在中場休息前再度出現失誤，進攻無功而返，而老鷹在赫茲和布朗（AJ Brown）的成功連線下繼續將差距擴大，在上半場以24：0大幅領先酋長。

馬霍姆斯在下半場還是沒能找回應有宰制力，擒殺、掉球的失誤還是不斷出現，而老鷹在最後2分40秒靠著赫茲長傳給史密斯（Devonta Smith）再將比分擴大成34：0，儘管酋長在外接手渥西（Xavier Worthy）達陣成功破蛋，但反撲攻勢杯水車薪。

老鷹帶著34：6的領先進入決勝節後，繼續重創對手，而酋長在比賽後段追分有限，老鷹還在最後剩下不到3分鐘取得40：14領先，場邊也提前倒運動飲料慶祝，而渥西從中場一路跑到底線接獲長傳達陣也已於事無補，老鷹以40：22勝出，收下本屆超級盃冠軍。

老鷹勇奪隊史第2冠。（法新社）

老鷹勇奪隊史第2冠。（美聯社）

老鷹勇奪隊史第2冠。（USA TODAY Sports）

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