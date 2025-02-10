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NBA》球員要像「俠客」一樣有職業道德 獨行俠老闆交易後首度公開發聲

2025/02/10 12:06

獨行俠老闆阿德爾森在訪談中透露，東契奇與他想的球隊文化不契合。（資料照，法新社）獨行俠老闆阿德爾森在訪談中透露，東契奇與他想的球隊文化不契合。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠和湖人完成東契奇（Luka Doncic）、戴維斯（Anthony Davis）互換的世紀交易後，飽受外界和球迷質疑，如今球隊老闆阿德爾森（Patrick Dumont）終於發聲，指出交易背原因，是他需要找到和球隊文化契合的球員。

阿德爾森接受《達拉斯晨報》採訪，透露出東契奇和他心目中的球隊文化不契合，他在訪談中以「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）等人為例子，表示這些人對於勝利的執著，才是獨行俠想看到的。

「他們每天都非常努力，一心一意的想著贏球。」阿德爾森以這些退役巨星為例子說道：「如果你沒有這些，那就沒有用，如果你沒有這些，你就不是達拉斯的一份子。」

阿德爾森說，這樣的球員就才是他們想要的人，他非常堅持這點，「整個球團也知道，這也是我在籃球外的執行方式，這是贏球唯一的路徑，如過你想要度假，那就不要和我們一起。」

阿德爾森也說道，就他想法球隊要贏球，必須把重點放在有正確的角色、有正確的文化上，努力奉獻來贏下冠軍，如果不這樣做的話，就會是個輸家。

在交易完成後，阿德爾森也不忘感謝東契奇為達拉斯帶來的一切，同時也希望未來東契奇在湖人的生涯，可以一切順遂。

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