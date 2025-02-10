晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》獵鷹不讓謝宗融打國家隊？總經理王澄緯：卡總說法有失公允

2025/02/10 13:20

謝宗融。（資料照，PLG提供）謝宗融。（資料照，PLG提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台鋼獵鷹長人謝宗融被視為本屆亞洲盃男籃資格賽名單遺珠之一，他雖有意願參加但受訪時表示交給球團決定，被球迷認為是球隊不放人，獵鷹總經理王澄緯今做出澄清。

領航猿總教練卡米諾斯昨在客場不敵獵鷹後，表示16日作客獵鷹一戰林正與盧峻翔兩位入選國家隊的成員不會上陣，並稱曾與獵鷹協調賽程未果，還表示聽說獵鷹不讓陣中球員參加國家隊，但自己會永遠支持台灣隊。

王澄緯今指出，領航猿都是透過聯盟協調賽程，聯盟確實曾在去年底進行協調，但南部場地不好找，球隊甚至連高雄、屏東等地的場館都問過，且下半季主場門票早已開賣，「協調賽程並不是那麼簡單的事情，更何況我也要對我的球迷、對球賽品質負責。」

王澄緯提到，獵鷹下週是主場二連戰，領航猿則是客場賽事，且獵鷹目前暫居第2名，每一戰都攸關季後賽資格，他尊重領航猿讓陣中球員參與國家隊的決定，「但我們的球員沒有去打國家隊，不代表就不愛國、不支持國家隊。」

王澄緯更透露，名單公布前曾與圖齊教練協調，讓謝宗融在結束16日主場賽事後再向國家隊報到，但國家隊考量需要更完整的訓練時間，最後沒有採納這個提議，「我也尊重國家隊的決定，但這不代表我不放人，或者我們就不支持國家隊，卡總的說法對球隊、球員來說都是不公平的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中