PLG》獵鷹不讓謝宗融打國家隊？總經理王澄緯：卡總說法有失公允

謝宗融。（資料照，PLG提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台鋼獵鷹長人謝宗融被視為本屆亞洲盃男籃資格賽名單遺珠之一，他雖有意願參加但受訪時表示交給球團決定，被球迷認為是球隊不放人，獵鷹總經理王澄緯今做出澄清。

領航猿總教練卡米諾斯昨在客場不敵獵鷹後，表示16日作客獵鷹一戰林正與盧峻翔兩位入選國家隊的成員不會上陣，並稱曾與獵鷹協調賽程未果，還表示聽說獵鷹不讓陣中球員參加國家隊，但自己會永遠支持台灣隊。

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王澄緯今指出，領航猿都是透過聯盟協調賽程，聯盟確實曾在去年底進行協調，但南部場地不好找，球隊甚至連高雄、屏東等地的場館都問過，且下半季主場門票早已開賣，「協調賽程並不是那麼簡單的事情，更何況我也要對我的球迷、對球賽品質負責。」

王澄緯提到，獵鷹下週是主場二連戰，領航猿則是客場賽事，且獵鷹目前暫居第2名，每一戰都攸關季後賽資格，他尊重領航猿讓陣中球員參與國家隊的決定，「但我們的球員沒有去打國家隊，不代表就不愛國、不支持國家隊。」

王澄緯更透露，名單公布前曾與圖齊教練協調，讓謝宗融在結束16日主場賽事後再向國家隊報到，但國家隊考量需要更完整的訓練時間，最後沒有採納這個提議，「我也尊重國家隊的決定，但這不代表我不放人，或者我們就不支持國家隊，卡總的說法對球隊、球員來說都是不公平的。」

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