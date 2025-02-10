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中職》挺在地的台鋼雄鷹 陳其邁：啟動國、高中生銅板價專案

2025/02/10 14:55

台鋼雄鷹今年在澄清湖球場規劃48場賽事。（記者王榮祥攝）台鋼雄鷹今年在澄清湖球場規劃48場賽事。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鋼雄鷹一軍今年在澄清湖球場規畫48場比賽，加上兩場台日職棒交流賽，總計50場賽事、超越去年；為鼓勵學生支持在地球隊，高雄市陳其邁宣布推出國、高中生銅板價看球方案，只要50元即可看球賽。

運發局表示，市府共編列經費3.76億元，從前年至今年分兩期進行澄清湖棒球場整修，將於今年球季開賽前完成，更新內容包括球場座椅1萬8400張、廁所19處，牛棚、球員休息室、貴賓室以及一、二樓大廳出入口、各樓層走道燈光、消防系統、地下停車場地坪、啦啦隊表演舞台、記者採訪室等項目，並持續加強球場內外野草皮養護。

去年球季，澄清湖球場共舉辦45場一、二軍職棒賽事，一軍平均進場高達6834人，創下球場興建以來單年度使用人數新高；今年台鋼雄鷹一軍基本有48場比賽，加上兩場台日職棒交流比賽，總計50場賽事，超越去年。

立德球場部分，市府編列1734萬元進行牛棚、廁所、教練室、裁判室與會議室更新，已於去年9月初完工啟用，至今已舉辦9個盃賽，累積比賽總天數達60天；未來除三級棒球與業餘賽事，也會安排部份職棒二軍比賽。

陳其邁今宣布，為配合職業運動熱，今年推出國、高中生銅板價看球專案，今年台鋼雄鷹在澄清湖棒球場安排48場一軍賽事，學生憑一卡通數位學生證上網預約、持非數位學生證者持實體學生證可至現場購票，每位學生最多可申請5場次，每場次只要50元，歡迎學生踴躍支持在地職業球隊。

高雄市長陳其邁宣布將推出國高中銅板架看棒球專案，鼓勵學生力挺在地球隊。（高市府提供）高雄市長陳其邁宣布將推出國高中銅板架看棒球專案，鼓勵學生力挺在地球隊。（高市府提供）

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