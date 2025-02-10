U19籃球聯盟》荷蘭、太魯閣族混血 光榮國中徐昊謙想學Kobe「讓學弟愛上籃球」

光榮國中徐昊謙。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟在北安國中進行U15第2組例行賽，新北市傳統強權光榮國中一日兩戰，取得1勝1負，當中荷蘭、太魯閣族混血的徐昊謙雖然數據平平，在場上擔任指揮官有模有樣。

光榮今天首戰ACE，徐昊謙在場上指揮若定，不時送出妙傳，貢獻7分、2籃板、3助攻，高以傑20分、9籃板，李騰6分、12籃板，「三劍客」助隊48：45贏球，不過次役遇到下半季補強的Falcons，加上體力差距，以37：113不敵，且五人應戰的Falcons也締造本季單場團隊得分新高，連安捷完成25分、15籃板、10助攻「大三元」紀錄。

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自90學年度起，光榮就是JHBL（國中籃球聯賽）常勝軍，五度進軍甲級四強，包括一屆亞軍，但近年戰績平平，直到今年初才靠著比較對戰後驚險重返睽違3年的八強之列。

「其實學生籃球，收集人才是最關鍵的，今年我們算收得不錯，小朋友也很努力，終於是回到八強。」今天代班領軍的教練賴世輝表示，平常七年級生在校隊比賽機會有限，透過聯賽能讓大家增加經驗與團隊默契，「面對面對打，更快吸收別隊的優點，很感謝大會舉辦這樣的比賽。」

徐昊謙的母親有荷蘭血統，父親則是太魯閣族，來自花蓮萬榮鄉，現在仍時常回部落看看奶奶，也在家鄉喜歡上籃球，2023年曾代表新北市參加全國原住民族運動會，當時的隊友還有上述的高以傑。

「爸爸很愛打籃球，一開始是跟著爸爸打，後來到錦和國小就加入球隊。」體能不俗的徐昊謙進入正式訓練後還是有些不適應，「訓練時間比較多，體能負擔比較重，不過我比較不愛讀書，人家在上課，我們在打籃球，那種感覺滿不錯的。」他笑說。

徐昊謙在場上無論進攻或防守都經常提醒隊友，他認為應該是國小學到的習慣，「總要有人負責這件事，既然我有看到，就多跟隊友說話。」

今年光榮如願回到八強，徐昊謙雖然貢獻不多，仍為球隊感到開心，「我的偶像是Kobe（Bryant），因為他非常自律，希望未來我可以像他一樣，讓後面的學弟妹喜歡籃球，並且進來光榮籃球隊效力，這是我的願望。」

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