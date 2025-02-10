亞洲盃男籃》台灣隊今開訓 陳盈駿、胡瓏貿和林秉聖因傷退出由這3人遞補

台灣男籃今天開訓，但傳出陳盈駿、胡瓏貿和林秉聖因傷退出的消息。（籃協提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕亞洲盃第3階段台灣隊16人名單出爐後，陳盈駿、胡瓏貿、林秉聖因傷退出，總教練圖齊與教練團討論後，經過選訓會議通過，由游艾喆、周桂羽、林信寬取代。另外，林俊吉、陳冠全分別於2月6日、2月8日訓練和比賽時受傷，醫療團隊及總教練會另行評估。

陳盈駿傷勢雖經過積極復健並逐漸好轉，但經醫療團隊評估，腳踝目前仍無法承受此高強度比賽負荷。經與圖齊討論後，決定讓他專注於康復訓練，因此陳盈駿無法參加本階段比賽，總教練也對此表示理解。

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胡瓏貿在1/18對陣夢想家的比賽中左肩受傷，因此近期上場時間較少。由於左肩仍感不適，醫院檢查檢查報告顯示左肩狀況未見好轉，醫生建議他休息兩週。

林秉聖因左手手掌腫脹及韌帶損傷，經醫療團隊評估後，目前無法達到比賽狀態，為確保傷勢完全恢復，決定讓林秉聖退出本階段比賽，專注於復健。

林俊吉則是上週四訓練後，腳踝的舊傷復發，發炎、腫脹；陳冠全在昨日對陣攻城獅的比賽中腳部受傷，於今日前往醫院檢查與評估。

台灣隊訂於2月10日至2月19日集訓，3位旅日球員阿巴西、曾祥鈞、游艾喆稍晚報到，陳冠全就醫，其餘12人於2月10日準時集合開訓，2月12日前全員到齊。

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