中職》台南亞太8場中韓交流賽開放民眾進場 2/14起免費取票

亞太成棒主球場將舉辦8場中韓職棒交流賽，南市體育局宣布將開放民眾免費索票進場體驗。（南市體育局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕亞太國際棒球訓練中心成棒主球場竣工，首度迎接韓國NC恐龍隊舉辦2025年春訓活動，並於2月24日至3月4日舉辦8場中韓職棒交流賽，體育局宣布將開放民眾進場體驗。2月14日起開放KKTIX免費取票。

體育局長陳良乾表示，NC恐龍隊與中職的8場交流賽，將分階段開放內野區2000至8000席的體驗名額，開放民眾免費進場觀賽並體驗球場氛圍。預計於2月14日上午10點於KKTIX售票平台開放免費取票（https://sportstainan.kktix.cc/events/13df6b41-copy-1），其中2月26日、3月1日、3月2日上午11點至下午5點，於主球場外的開放空間將有美食市集攤位。

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市長黃偉哲表示，亞太成棒主球場有2萬5千席座位，是國內座位數最多的室外棒球場，除了比賽所需的相關空間外，還規劃有商場賣店與展場空間，可提供完整的賽事周邊服務與商業機能，整體園區具備國際比賽與訓練水準。

此次成棒主球場首度迎接NC恐龍隊與中華職棒進行8場交流賽，國內6支職業棒球全員到齊，讓民眾能一睹中韓職棒大戰，也能搶先進場體驗全國最大室外棒球場的觀賽氛圍，機會非常難得。

陳良乾說，韓國NC恐龍隊今年來台南春訓共約40人，為期10天，其中8天與中職交流賽，日程分別為2月24日對戰台鋼雄鷹、25日對戰富邦悍將、26日對戰統一獅、27日對戰中信兄弟、3月1日對戰樂天桃猿、2日對戰富邦悍將、3日再戰中信兄弟、4日出戰味全龍，其中26日對統一獅、27日對中信兄弟將有來自韓國的啦啦隊與應援團觀賽。

此外NC恐龍隊也提供2場公益指導活動，由出身美國職業棒球大聯盟的首席教練親自指導台南市三級棒球教練，期待能提升本市棒球教練的國際視野。

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