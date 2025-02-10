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NBA》獨行俠老闆誇張言論引熱議 詹皇疑暗諷：小丑進皇宮不會成王

2025/02/10 16:14

詹姆斯與東契奇。（資料照）詹姆斯與東契奇。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠老闆杜蒙特（Patrick Dumont）在今日受訪時首度談到有關東契奇（Luka Doncic）的交易案，但其誇張言論不僅令球迷都相當惱火，就連「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也發文疑似暗諷該離譜發言。

日前獨行俠在交易大限前發動交易，將自家選秀進來養成的5屆球星，才剛在去年幫球隊打進總冠軍賽的東契奇拱手讓人，換得湖人攻防一體大將A.戴維斯（Anthony Davis），此舉已經引起獨行俠迷的不滿，畢竟球隊基石難尋，更何況是才25歲的聯盟頂尖巨星。

事發突然，後續綜合諸多消息顯示，該筆交易應是老闆與總管的特立獨行，理由便是認為「防守」能帶領球隊迎向總冠軍，還有對東契奇的體態管理不佳與身體健康疑慮等因素。在交易過後，獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）便收到球迷的死亡威脅，甚至得加派保全來維護他的人身安全。

今日杜蒙特的言論再度點燃球迷怒火，他在受訪時表示，東契奇不符合他心目中的球隊文化，更提到「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）等人的拚戰精神，然而歐尼爾在球員生涯以隨性聞名，該言論便遭到記者吐槽，認為老闆根本是最近幾年才開始看球的「雲球迷」，且東契奇在去年總冠軍賽帶傷上陣的模樣，恰好正是杜蒙特所謂「拚戰精神」的展現，該矛盾言論因此讓輿論沸騰。

杜蒙特的愚言，就連湖人球星詹姆斯都疑似不滿發文，他在社群軟體上寫道：「當一個小丑進入皇宮內，他不會成為國王。皇宮會變成馬戲團。土耳其諺語。」

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