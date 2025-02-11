東契奇迎湖人生涯首戰對決爵士 今日賽事預告與轉播

東契奇。（資料照，今日美國）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有兩場賽事轉播，第一場是勇士對決公鹿，柯瑞（Stephen Curry）與亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）兩位球星同場較勁，哪一隊能拿下勝利呢？第二場是爵士對上湖人，被交易至湖人的東契奇（Luka Doncic）將在今天迎來他在湖人的第一場比賽，他能否帶領湖人拿下勝利呢？

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NBA

09:00 勇士@公鹿 愛爾達體育1台、緯來體育

11:30 爵士@湖人 愛爾達體育1台、緯來體育

HBL

12:00LIVE HBL 苗栗高商 VS 永平高中 女生複賽

13:40LIVE HBL 北一女中 VS 淡水商工 女生複賽

15:20LIVE HBL 普門中學 VS 陽明高中 女生複賽

17:00LIVE HBL 光復高中 VS 南湖高中 男生準決賽

18:40LIVE HBL 能仁家商 VS 錦和高中 男生準決賽

轉播:愛爾達體育2台

羽球

09:30 羽球混團亞錦賽 第一日 韓國 VS 澳門 D組

17:00 羽球混團亞錦賽 第一日 中國 VS 新加坡 A組

轉播:愛爾達體育3台

亞冬運

09:55 亞冬運 冬季兩項 女子7.5公里競速決賽

11:55 亞冬運 陳映竹/戴瑋麟 競速滑冰 男女1000公尺/男女團追逐決賽

16:55 亞冬運 李宇翔 花式滑冰 男子短曲 2/11

轉播:愛爾達體育4台

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