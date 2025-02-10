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MLB》誰扛道奇牛棚海最後一道防線？ 主帥點名23.6億大谷殺手

2025/02/10 17:07

史考特預計會擔任道奇新賽季的主要終結者。（資料照）史考特預計會擔任道奇新賽季的主要終結者。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊在上季靠著紮實的牛棚陣容搶下總冠軍，休賽季還再次強化後防，而新賽季總教練羅伯茲（Dave Roberts）也透露，以4年7200萬美元（約新台幣23.6億）加盟的新同學史考特（Tanner Scott）預計將會成為新賽季的主要終結者。

上個賽季道奇隊的牛棚主要是由菲利浦斯（Evan Phillips）擔任終結者，不過在季中菲利浦斯狀態不佳後，左投費西亞（Alex Vesia）與哈德森（Daniel Hudson）都曾扛過9局重擔，而在交易大限從白襪手上獲得火球男寇派克（Michael Kopech）後，道奇便讓他扛下終結者大任，總計去年球隊共有14人拿過救援點，而到季後賽救援成功最多的則是崔南（Blake Treinen）的3次。

季末道奇隊再次將已經很強大的牛棚向上提升，簽下上季在馬林魚入選明星賽，季中被交易到教士，整季拿下22次救援成功，防禦率僅1.75的左投史考特，以及前國聯救援王葉茲（Kirby Yates），還將崔南給重新簽回。

由於道奇能夠擔任後段局數的投手眾多，誰會是新賽季的關門人選也成為矚目焦點，記者鮑登（Jim Bowden）透露，總教練羅伯茲表示，史考特將會在開季的時候負擔球隊「大部分」的關門工作。

不過美媒《MLBTR》表示，道奇隊在簡森（Kenley Janse）離隊後，就一直沒有將自家終結者完全固定下來，大部分都是設定一位主要的終結者，並視情況更換。

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