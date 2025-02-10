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HBL》陳薇涵21分助永仁5連勝重返4強 家人要包車北上為她加油

2025/02/10 16:30

永仁高中晉級4強。（高中體總提供）永仁高中晉級4強。（高中體總提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕永仁高中今在113學年HBL女子甲級8強賽中，5名球員得分上雙，高三陳薇涵攻下全隊最高21分、7籃板，最終以95：67擊敗永平高中，豪取5連勝，成為本屆首支晉級4強隊伍，自110學年度後，重返小巨蛋舞台。

預賽通過外卡賽考驗才晉級8強的永仁，在8強賽表現強勢，接連力退淡水商工、上屆冠軍北一女、亞軍普門中學和季軍陽明高中，拿下4連勝，今天只要擊敗永平，即可重返4強。

永仁今5人得分上雙，高三陳薇涵繳出全隊最高21分、7籃板，黃翊蓁18分次之、黃少彤15分。率先拿下4強資格，自110學年度後再度踏進小巨蛋，教練時超傑表示，重回小巨蛋一直是球隊的目標，「雖然預賽跌跌撞撞，但8強賽第1場贏了北一後提升信心。」

從打外卡驚險晉級，到成為首支拿下4強門票的隊伍，陳薇涵透露，預賽時因為態度問題，一度惹怒教練團，但球員們也因此覺悟，成為8強能脫胎換骨拉出連勝的關鍵。

身為高三學姊，陳薇涵希望能以身作則，把情緒控制好，「我為自己在8強設定一個目標，要笑著打完每一場球，以往在場上情緒太重，要把自己放在最後一位，學習找到不同方式來幫助球隊。」

努力了3年，終於如願進到小巨蛋，陳薇涵相當興奮，「以前看人家開心晉級慶祝，但我們只能在場邊流淚，很傷心練這麼久卻無法晉級，今年我們真的很不一樣，希望能把這態度延續下去。」身為布農族來自高雄的她笑說，姑婆說若她能到小巨蛋打球，要包遊覽車帶全家人北上為她加油。

永仁高中陳薇涵。（高中體總提供）永仁高中陳薇涵。（高中體總提供）

永仁高中晉級4強。（高中體總提供）永仁高中晉級4強。（高中體總提供）

永仁高中陳薇涵。（高中體總提供）永仁高中陳薇涵。（高中體總提供）

永仁高中黃翊蓁。（高中體總提供）永仁高中黃翊蓁。（高中體總提供）

永仁高中率先晉級4強。（記者粘藐云攝）永仁高中率先晉級4強。（記者粘藐云攝）

永仁高中率先晉級4強。（記者粘藐云攝）永仁高中率先晉級4強。（記者粘藐云攝）

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