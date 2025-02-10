NBA》在場上與D.格林有多次交流！ 巴特勒受訪談嘴綠帶給他的幫助

D.格林（左）、巴特勒（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕在明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）被熱火送至勇士後，許多NBA業界人士都擔憂D.格林（Draymond Green）與巴特勒兩人之間可能會因個性都太過鮮明，導致勇士休息室球員氣氛緊張的問題，對此巴特勒在打完披上勇士戰袍的首戰後，分享了自己目前與D.格林之間的關係。

在勇士與公牛的比賽中，比賽時曾多次看到D.格林與巴特勒在隊友及對手罰球時，討論場上的戰術及站位等等，對此巴特勒在賽後受訪時也談到自己與D.格林的互動:「他在場上告訴我他看到的狀況，而我也分享自己看到的狀況給他。老實說，我現在對於球隊的很多戰術都不太熟悉，所以他在場上告訴我接下來戰術該怎麼跑，該站在哪個位置，我對此非常感激。他理解我雖然已經在聯盟裡打了很多年，但在勇士還是一個新人的情況下，給了我很多耐心，並指引我方向，我非常感謝他。」

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巴特勒在美國時間週三被熱火交易至勇士後，星期天就披上勇士戰袍完成自己在金州的處女秀，本場比賽他繳出25分、2籃板及4助攻的成績，幫助勇士以132:111擊敗公牛。D.格林和巴特勒過去在休息室中都屬於那種直言不諱的球員，所以外界會對於兩人能否好好相處感到懷疑，但就目前而言，兩人相處得還算不錯。

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