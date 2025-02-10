NFL》泰勒絲男友今年會退休嗎？ 酋長馬霍姆斯受訪分享看法

凱爾西。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕在本屆超級盃開打前，曾經傳出美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）現任男友，酋長明星近端鋒凱爾西（Travis Kelce）有意在本屆超級盃結束後退休的傳聞，對此他的好戰友四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）在超級盃賽後受訪時，分享了自己對於凱爾西的看法。

相較於凱爾西本人在賽後並未正面回答自己是否會退休的問題，與他並肩作戰的四分衛瑪霍姆斯則希望凱爾西能繼續打下去：「他知道自己還有能力打下去。你可以經常看到凱爾西在關鍵時刻為球隊打出好球，唯一的問題是他是否願意繼續投入大量的時間為比賽做準備，無論一年要打多少場比賽，最終能打入超級杯決賽都是一項艱苦的工作。他的職業生涯絕對已經足夠出色，絕對能夠在首次票選時就進入名人堂。」

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瑪霍姆斯補充表示：「但我知道凱爾西仍熱愛這項運動，他可以先跟家人一起度過一段時間後，在做出決定，但只要他選擇回歸，那酋長全隊都會展開雙臂歡迎他回來。」

凱爾西的職業生涯至今已擁有大量獎項及記錄，除與酋長一同拿下三次超級盃冠軍外，他已10度入選Pro Bowls、4次年度第一隊及3度年度第二隊。此外他也是NFL季後賽史上接球次數最多的選手及生涯接球碼數最多的酋長球員。今天在超級盃更靠著在比賽中完成4次接球，成功超越傳奇外接手萊斯（Jerry Rice），成為超級盃史上接球次數最多的球員，無論凱爾西最終是否選擇退休，他都是美足史上最佳的近端鋒之一。

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