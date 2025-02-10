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木聯》32強2/13開戰！ 旅美好手林鉑濬現身記者會鼓勵學弟

2025/02/10 17:21

鶯歌工商林鉑濬（右）與學弟合影。（學生棒聯提供）鶯歌工商林鉑濬（右）與學弟合影。（學生棒聯提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕國內高中棒球盛事「113學年度高中棒球硬式木棒組聯賽」第二階段即將於2月13日起，在高雄市的4個球場點燃戰火，經歷第一階段的廝殺後，來自全國32強高中棒球菁英，將在球場上爭冠，將延續去年底12強及二月份棒球經典賽資格賽熱潮，第二階段起所有賽事皆有轉播，服務全國各地球迷。

而今年度口號「球場上見」，則是期許每一位參與的選手及球隊，能夠將自己將最好的表現拿出來，在球場上盡情展現，與對手上演精采的對決，幫助球隊爭取更好的成績。

呼應今年主軸，今（10）日記者會現場邀請到113學年度硬式木棒組前32強球隊選手代表上台發表今年度各隊的「球場上見」宣言，與最想交手的對手、支持的球迷相約在球場上見，大家拿出最佳表現，挑戰球隊最佳成績。

高中棒球聯賽開辦30年以來，作為國內棒球選手培育的搖籃，優秀的選手不計其數，尤其去年12強台灣奪下歷史性的冠軍班底中，除了隊長陳傑憲高中前往日本就讀因而沒參加過，其餘教練及選手均經過高中棒球聯賽的洗禮，成為國內棒球棟樑。

記者會現場邀請到今年1月正式加盟於美國職棒西雅圖水手、前鶯歌工商投手林鉑濬到場來為學弟勉勵，林鉑濬去年在晉級八強關鍵戰中面對強敵大溪高中先發登場，飆速150公里，並且3.2局失一分，帶領球隊晉級到八強，也帶領鶯歌工商連續兩年闖入四強。

記者會現場，林鉑濬鼓勵現場學弟不要害怕跌倒或失敗，更要努力去突破自己，才能帶領球隊邁向巔峰，爭取佳績。

自110學年度開始，除了既有的個人獎項及團體獎盃外，為鼓勵選手們團隊合作，爭取團隊及個人榮譽，增加了前八名教練及球員個人獎牌。而本屆大會的「投手MVP」及「野手MVP」，同樣可獲得「台灣美津濃」價值5萬元的產品贊助。

113學年度高中棒球硬式木棒組聯賽共分四階段，2月13日起將進行第二階段，最終24強球隊將於2月21日起展開最後兩個階段的賽事，本學年度的冠軍將於2月28日嘉義市KANO棒球場產生，也歡迎球迷踴躍到場加油。

啟動儀式。（學生棒聯提供）啟動儀式。（學生棒聯提供）

32強大合照。（學生棒聯提供）32強大合照。（學生棒聯提供）

32強大合照。（學生棒聯提供）32強大合照。（學生棒聯提供）

如無法到場的觀眾，智林體育台在有線電視提供主球場的轉播，並在MOE Sports 教育部體育署You tube頻道、公視台語台同步播出，其其他副球場賽事轉播將在智林體育台的Youtube頻道提供轉播服務，球迷朋友可透過多元的轉播平台欣賞精彩的比賽，請大家鎖定中華民國學生棒球運動聯盟官網（https://reurl.cc/ObypvX）或粉絲團（https://reurl.cc/6g6E5O）將隨時提供關注高中木棒聯賽的球迷朋友，更多更完整的賽事訊息。

【各階段賽事時間及場地】

第二階段 （32強分組循環賽）2/13-2/16

比賽場地：

高雄市：立德棒球場、岡山A棒球場、岡山B棒球場、普門中學棒球場

第三階段 （24強分組循環賽）2/21-2/23

比賽場地：

高雄市：立德棒球場、岡山A棒球場、岡山B棒球場、普門中學棒球場

第四階段 （16強單敗淘汰排名賽）2/25-2/28

比賽場地：嘉義市KANO棒球場/嘉義縣棒球場/南華大學棒球場

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