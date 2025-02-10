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HBL》高拯轟新高34分助東泰保晉級機會 邱繼揚扛主控視河村勇輝為偶像

2025/02/10 18:30

高拯。（高中體總提供）高拯。（高中體總提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕東泰高中今天在113學年HBL男子甲級8強賽中，靠著高拯飆出生涯新高34分幫助下，以60：52力退東山高中，目前取得3勝2負，仍保有晉級的希望。

東泰在上學年度拿下季軍，締造隊史最佳成績，但這學年在多名球員畢業情況下，教練高丁國柱先為球員設定8強為目標，今天和東山一戰成為關鍵，若能贏球搶下第3勝，還保有晉級的機會。

東泰今天僅高拯一人得分上雙，他飆出HBL生涯新高34分、6籃板，隊長邱繼揚拿下8分、12籃板、9助攻和大三元只有些微差距。對於達標又差一點，邱繼揚賽後超嘔，但他也提到，自己不准隊友在賽中提醒他數據，以免分心，還是得先把團隊的事情做好。

由於主控全億受傷無法出賽，這階段由邱繼揚扛起控球一職，他勇於接受挑戰，他透露，其實一開始進到東泰自己是打4號位，後來在教練建議下，慢慢到3號、2號位，如今擔起控球重責，「我很喜歡挑戰也喜歡學習新的東西，這段期間教練、師母給我很多建議，和隊友之間有多一些溝通，邊吸收邊學習。」

不過，邱繼揚對於自己表現不到很滿意，「失誤有些太多，運球也沒有到很好，現在還是會常倚賴自己的身材優勢。」他透露，自己很欣賞日本明星後衛河村勇輝，平時也會看他的比賽學習控球技巧。

高丁國柱給予邱繼揚表現好評，他稱讚邱繼揚是陣中能夠解決問題的人，「他或許不是很出色，但他在球隊是能解決問題的人物，該跳出來得分時也是會跳出來。」

今天飆出得分新高的高拯表示，前幾天投不進時，隊友鼓勵他繼續投，今天投進幾球也覺得狀況不錯，希望能夠繼續保持。

邱繼揚。（高中體總提供）邱繼揚。（高中體總提供）

邱繼揚。（高中體總提供）邱繼揚。（高中體總提供）

高拯。（高中體總提供）高拯。（高中體總提供）

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